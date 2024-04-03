Bolu A101 Mağazalarında 30 Mart - 5 Nisan 2024 haftasında gıda indirimleriyle bütçenizi koruyun

Akıllıca Harcamak İçin A101 Fırsatları

Bolu A101 Mağazaları ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için bir dizi indirimli ürün sunuyor. Bu haftanın yıldızları arasında Parodontax ve Sensodyne gibi günlük temizlik ve hijyen ürünlerinden, Birşah ve Peynes'in sağlıklı süt ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler bulunmakta.

Temizlikte Derinlemesine Hijyen ve Tasarruf

Evinizin temizlik ihtiyaçları için A101, Parodontax ve Sensodyne gibi markalarda cazip indirimlerle karşınıza çıkıyor. Bulaşık makinesi kapsülleri ve çamaşır suyu gibi büyük boy ürünlerde de cüzdan dostu fiyatlar sunuluyor. Kahvaltılarınızı ve ara öğünlerinizi zenginleştirecek Birşah'ın süt ve yoğurt ürünleri, Peynes peynir çeşitleri şimdi çok daha uygun fiyatlarla.

Doğal Lezzetler ve Sağlıklı Seçimler

Serinoba'dan Fanta'ya, Coca Cola'dan Pepsi'ye kadar sevilen içecek markaları, yaz sıcaklarında serinlemek ve gün boyu enerjik kalmak isteyenler için A101 raflarında sizi bekliyor. Organik yumurta ve Tukaş zeytinler gibi doğal ve sağlıklı ürünler, lezzeti ve kaliteyi tercih edenler için özel indirimlerle geliyor. Ayrıca, ENC Birtat bal çeşitleriyle tatlı ihtiyaçlarınıza da uygun fiyatlı çözümler sunulmakta.

Kahvaltılık Ürünler ve Atıştırmalıklarla Güne Başlangıç

Çaykur siyah çay ve Torku şeker gibi Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezleri, Ülker bisküvi ve Halley atıştırmalıklar ile güne tatlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Pınar ve Baştaç gibi et ürünleri ve Yudum gibi bitkisel yağlar, yemeklerinize hem lezzet katmak hem de sağlıklı pişirme seçenekleri sunmak için indirimde.

Temizlik Ürünleri

Parodontax Diş Macunu 50 ml: 64,90 TL

Sensodyne Diş Fırçası 1+1: 69,90 TL

Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 g: 64,50 TL

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı: 199,00 TL

Ace Çamaşır Suyu 4L: 84,90 TL

Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml: 99,90 TL

Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünleri

Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri: 68,75 TL

Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml: 79,90 TL

Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri: 39,50 TL

Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml: 69,90 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 50'lü: 2 AL 84,50 TL | Tek 49,75 TL

Mendive Islak Havlu 10'lu: 2 AL 49,50 TL | Tek 27,50 TL

Süt ve Süt Ürünleri

Birşah Yarım Yağlı Süt 1L: 4 AL 84,00 TL

Birşah Süt 1L: 4 AL 108,00 TL

Birşah Tam Yağlı Süt 1L: 4 AL 117,60 TL

Birşah Laktosuz Süt 1L: 4 AL 124,00 TL

Birşah Süt 200 ml: 8,00 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1L: 26,00 TL indirimle 22,50 TL

Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 KG: 51,00 TL indirimle 45,00 TL

Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 128,50 TL indirimle 108,50 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG: 147,50 TL indirimle 124,00 TL

Gazlı gazsız İçecekler

İçim Şeftali Nektarı 1L: 6 AL 46,20 TL

Milka Süt Dolgulu Kek 28g: 4 AL 21,00 TL

Milka Çikolata Kaplamalı Kek: 4 AL 23,00 TL

Eti Browni Mousse 48g: 4 AL 42,00 TL

Eti Süt Burger Çeşitleri: 4 AL 41,00 TL

Eti Sosbom 50g: 4 AL 41,00 TL

Eti Patisami 27,5g: 4 AL 41,00 TL

Serinoba Gazoz 250 ml: 6 AL 47,50 TL | Tek 9,75 TL

Fanta Portakal 250 ml: 12 AL 132,00 TL | Tek 13,75 TL

Coca Cola 250 ml: 12 AL 132,00 TL | Tek 13,75 TL

Pepsi 250 ml: 12 AL 132,00 TL | Tek 13,75 TL

Obesso Soğuk Kahve Latte 250 ml: 4 AL 110,00 TL | Tek 27,50 TL

Su ve maden suları

Hayat Su 5L: 2 AL 49,50 TL | Tek 27,45 TL

Su 5L: 4 AL 53,00 TL | Tek 15,00 TL

Hayat Su 1,5L: 6 AL 70,00 TL | Tek 15,25 TL

Hayat Su 0,5L: 12 AL 72,20 TL | Tek 7,85 TL

Beypazarı Maden Suyu 200 ml: 6 AL 29,00 TL | Tek 5,50 TL

Sırıkız Sade Maden Suyu 250 ml: 6 AL 27,50 TL | Tek 5,50 TL

Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml: 4 AL 105,00 TL | Tek 29,00 TL

Kahve, Zeytin ve Bal Ürünleri

Tukaş Çizik Yeşil Zeytin 900g: 139,00 TL indirimle 109,00 TL

Tukaş Siyah Zeytin 800g: 39,90 TL

Pervari Sepeti Çiçek Bal 850g: 129,90 TL indirimle 72,50 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100g: 3 AL 75,00 TL | Tek 27,50 TL

Keyfe Türk Kahvesi: 3 AL 99,00 TL | Tek 36,50 TL

Kahve Dünyası Türk Kahvesi: 3 AL 109,50 TL | Tek 39,50 TL

Kahvaltılık ve Atıştırmalıklar

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500g: 85,00 TL indirimle 75,00 TL

Torku Toz Şeker 3000g: 104,90 TL indirimle 94,90 TL

Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28g: 33,00 TL indirimle 29,50 TL

Ülker Halley Çikolatalı Mini Granüllü Marshmallowlu Bisküvi 3x66g: 32,00 TL indirimle 24,50 TL

Galle Salatalık Turşusu 680g: 22,50 TL indirimle 18,50 TL

Dudom Noodle Çeşitleri 70g: 2 AL 10,90 TL | Tek 6,50 TL

Organik Yumurta 6'lı: 2 AL 73,00 TL | Tek 39,50 TL

Et Ürünleri ve Bitkisel Yağlar

Pınar Aç Bitir Hindi Kıymalı Sosis 170g: 3 AL 48,00 TL | Tek 18,00 TL

Baştaç Mini Hindi Dilimli Salam 75g: 3 AL 48,00 TL | Tek 18,00 TL

Baştaç Mini Dana Dilimli Salam Çeşitleri 60g: 3 AL 57,00 TL | Tek 21,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: 2 AL 130,00 TL | Tek 81,00 TL

Bu indirimler ve daha fazlası için en yakın A101 mağazasına uğramayı unutmayın! Stoklar sınırlıdır ve kampanya tarihleri 30 Mart - 5 Nisan arasındadır.