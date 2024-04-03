03 Nis 2024 - 10:30- Gündem G:

Bolu İl Sağlık Müdürü uyardı! Kalp ve damar hastalıklarından sonra 2. Sırada

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, 1-7 Nisan Kanser Haftası boyunca kanserle mücadelenin önemine dikkat çekiyor. Danışman, erken teşhisin önemi, ücretsiz tarama programları ve kanser türleri hakkında bilgilendirme yaparak halk sağlığını koruma çağrısında bulunuyor…

Arzu Sarı
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Bolu İl Sağlık Müdürü uyardı! Kalp ve damar hastalıklarından sonra 2. Sırada mask
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Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, kanserle mücadelenin ön cephesinde yer alarak, erken teşhisin kritik önemini vurguluyor. Danışman, Nisan'ın ilk haftasını işaret ederek, kanserle mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Küresel tehdit kanser

Kanser, dünya genelinde ve Türkiye'de önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Abdullah Danışman, kalp ve damar hastalıklarının ardından kanserin ikinci büyük tehdit olduğunu, nüfusun artması ve yaşlanmasıyla birlikte kanser vakalarının artış göstereceğini belirtiyor.

1-7 Nisan kanserle mücadelenin altın haftası

1-7 Nisan Kanser Haftası, kanserle mücadelede bilinçlendirme ve farkındalık yaratma açısından büyük bir önem taşıyor. Danışman, bu hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kanserle mücadelenin ön saflarında olduklarını ifade ediyor.

Erken teşhisin hayati rolü

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 5 kişiden 1'i kansere yakalanma riski taşıyor. Danışman, erken teşhis ve tarama programlarının kanserle mücadeledeki hayati rolüne dikkat çekiyor.

Ücretsiz tarama programlarına geniş katılım çağrısı

Bolu ve Türkiye genelinde yürütülen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) aracılığıyla sunulan ücretsiz tarama programları, kanserle mücadelede önemli bir adım. Danışman, 40-69 yaş arası kadınlara yönelik meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalınbağırsak kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığını hatırlatıyor.

Farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi

Kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması, Danışman'ın vurguladığı başka bir kritik nokta. Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sağlıklı bir toplum yaratma hedefine katkı sağlıyor.

# türkiye, nisan, eğitim

03 Nis 2024 - 10:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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