Yeni PEUGEOT E-5008 detaylı inceleme! Özellikleri nasıl?

PEUGEOT'un Elektrikli Devrimi: E-5008'in Tanıtımı

Yeni PEUGEOT E-5008, sınıfının ötesinde bir elektrikli büyük SUV olarak karşımıza çıkıyor. 7 yolcu kapasitesiyle dikkat çeken bu model, 660 km'ye varan etkileyici bir menzil sunuyor. Fransa'da üretilen bataryası ve STLA Medium platformu sayesinde üstün bir elektrik performansı vaat eden E-5008, büyük SUV arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

ALLURE CARE ile Tam Koruma

ALLURE CARE programı, 8 yıl/160.000 km'lik bir kapsama alanı sunarak PEUGEOT E-5008 sahiplerine benzersiz bir güvenlik ve huzur vaat ediyor. Bu program, aracın elektrik motorundan piline, şarj ünitesinden ana elektrikli ve mekanik bileşenlerine kadar uzanan geniş bir koruma sağlıyor.

Dinamizm ve Zarafetin Sentezi

PEUGEOT E-5008, güçlü ve rafine bir tasarıma sahip. Aerodinamik silueti ve zarif iç mekanıyla dikkat çeken bu model, optimum verimlilik sağlıyor. Panoramik i-Cockpit® ve yüksek teknolojili özellikler, sürüş deneyimini zenginleştiriyor.

İç Mekan ve Teknoloji Harikası

Yeni E-5008, kullanıcı dostu ve teknolojik bir iç mekana sahip. 21 inçlik panoramik i-Cockpit® ekran, sürüş bilgileri ve multimedya ihtiyaçları için geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Ayrıca, yenilikçi i-Toggles® ve PEUGEOT i-Connect® sistemi sayesinde sürücüler ve yolcular için benzersiz bir etkileşim ve bağlantı deneyimi sağlanıyor.

Sürdürülebilir Performans ve Menzil

Yeni PEUGEOT E-5008, elektrikli sürüşün sınırlarını zorluyor. 660 km'ye kadar ulaşan menzili, hızlı şarj özellikleri ve verimli elektrik motorları ile sürdürülebilir bir performans sunuyor. Elektrikli sürüş deneyimini her yönüyle iyileştiren E-5008, çevre dostu bir seyahat alternatifi oluşturuyor.

Konfor ve Genişlik

Yedi yolcu kapasitesi, geniş iç mekan ve modüler koltuk düzeni ile Yeni PEUGEOT E-5008, tüm yolcular için olağanüstü bir konfor ve yaşam alanı sunuyor. Her detayı düşünülen iç mekan tasarımı, yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Teknoloji ve Güvenlik

Yeni E-5008, 40'tan fazla sürücü destek ve güvenlik sistemine sahip. Yarı otonom sürüş özellikleri, güvenliği ve konforu artırırken,yolculukları daha rahat ve stressiz hale getiriyor. Ayrıca, ChatGPT destekli yapay zeka, yolcular ve araç arasında benzersiz bir etkileşim sağlıyor.

Hibrit Güç Aktarma Organları

E-5008, tam elektrikli sürüş deneyiminin yanı sıra, hibrit ve Plug-In hibrit seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, müşterilere ihtiyaçlarına uygun çeşitli sürüş modları sunarken, yakıt verimliliği ve düşük emisyon avantajları sağlıyor.

Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim

Yeni PEUGEOT E-5008, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda tasarlanmış ve üretilmiştir. 500 kg'dan fazla yeşil malzeme kullanılarak çevresel etki en aza indirilmiş, Fransa'da gerçekleştirilen üretim ile yerel ekonomiye katkı sağlanmıştır.