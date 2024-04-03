2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar seçilmeyen muhtarların dernekleri ne olacak?

Muhtar dernekleri birleşecek mi?

3 dernek birleşecek mi?

Bolu Muhtarlar Derneği, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği ve Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği’nin, 2024 Yerel Seçimleri sonrasında ne olacakları gündeme geldi. Başkanlarının artık muhtar olmaması bu 3 derneğin tek çatı altında toplanıp toplanmayacağı sorusuna neden oluyor…

3 muhtar da artık muhtar değil

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler, Bolu'daki muhtarlık ve dernek başkanlıklarında önemli değişikliklere yol açtı. Fikret Özen, İlhan Çalışkan ve İlhami Otacıoğlu gibi isimlerin muhtar olmaması başkanı oldukları derneklerin geleceğini spekülasyonlara bıraktı.

Muhtarlık görevinden düşen başkanlar

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, MHP'den Bolu 1. sıra İl Genel Meclisi üyeliği için aday oldu ancak seçilemedi. Seçimlerde muhtarı olduğu Ketenler Köyü’ne yeniden muhtar da seçilemedi. Fikret Özen seçim öncesi başkanı olduğu derneğin genel kurulunu da koltuğundan olmamak için seçilememe ihtimaline karşı sebep göstermeden erteletmişti.

İlhan Çalışkan Belediye Meclis üyesi oldu

2019 Yerel Seçimlerinde aday olduğu Alpagut Mahallesi muhtarlığını kazanmamasına rağmen Bolu Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini yürütmeye devam eden İlhan Çalışkan, CHP'den 12. Sıra Bolu Belediye Meclis üyeliğine seçilerek farklı bir yön seçti.

Muhtar olmayan bir diğer başkan Otacıoğlu

Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhami Otacıoğlu ise son seçimlerde Seyit Mahallesi muhtarlığını kaybetti. Şimdi Otacıoğlu’nun da muhtar olmayan bir başkan olarak akıbetinin ne olacağı merak konusu…

Derneklerin birleşme ihtimali

Bolu'da faaliyet gösteren üç muhtar derneğinin başkanlarının muhtarlık görevlerini kaybetmesi, bu derneklerin geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Bolu Muhtarlar Derneği, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği ve Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği'nin birleşip birleşmeyeceği ve yeni bir başkan seçip seçmeyeceği Bolu’nun gündem maddeleri arasında yer aldı.

Fikret Özen'e yönelik suç duyurusu

Fikret Özen hakkında seçimden önce yapılması gereken genel kurulu sebepsizce seçim sonrasına ertelediği için Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da biliniyor. Özen'in, dernek genel kurulunu seçim sonrasına erteleyerek, muhtarlık koltuğunu koruma çabası ve Ketenler Köyü'ne oğlunu aday göstermesi, yerel siyasette tartışmalara neden olmuştu.

Bolu'da yeni dönemin sinyalleri

Muhtarlık ve dernek başkanlıklarında yaşanan bu değişimler, Bolu'da yerel yönetimler açısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Derneklerin nasıl bir yol izleyeceği ve bu değişikliklerin Bolu'nun yerel yönetimine nasıl yansıyacağı, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Beklentiler ve spekülasyonlar

Bolu'daki muhtar derneklerinin geleceği, yerel siyasetin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Derneklerin birleşme ihtimali ve seçilecek yeni başkan, Bolu'nun yerel yönetim dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Bu süreç, Bolu'da sivil toplum ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.