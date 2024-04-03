2025 Audi Q7 ve SQ7'nin yenilenen yüzü! Özellikleri ve fiyatı nasıl?

Yenilenen Tasarım ve Teknoloji

2025 model yılı ile birlikte Audi Q7, dış tasarımında önemli değişikliklerle karşımıza çıkıyor. İlk bakışta, opsiyonel OLED teknolojisiyle donatılmış farları ve yeniden tasarlanmış arka bagaj alanı ile dikkat çekiyor. Bu yenilikler, Q7'yi Audi ailesinin diğer üyeleriyle uyumlu hale getirirken, estetik anlamda da bir adım öne taşıyor.

İç Mekan ve Konfor

İç mekanda ise değişiklikler daha çok yeni döşeme seçenekleri ve teknoloji güncellemeleriyle sınırlı. Üç ekran düzeni korunuyor; ancak yeni müzik yayın servisleri entegrasyonları gibi özellikler eklenmiş durumda. SQ7 modeli ise karbon fiber detaylar ve kırmızı dikişlerle süslenmiş iç mekanıyla sportifliğini vurguluyor.

Performans Güncellemeleri

Performans açısından, Q7 ve SQ7 modelleri mevcut motor yapılandırmalarını koruyor. Temel modelde 261 beygir gücünde 2.0 litre turboşarjlı motor bulunurken, 3.0 litrelik V6 motor 335 beygir gücünde performans sunuyor. SQ7 modelinin kalbinde ise 500 beygir gücünde çift turbolu V8 motor yer alıyor. Tüm modellerde standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi ve SQ7'ye özel S Sport paketi, Audi'nin performans vaadini güçlendiriyor.

Fiyatlandırma ve Piyasaya Sürülme

2025 model yılı Q7 ve SQ7, ABD bayilerine doğru yola çıkmış durumda. Temel model Q7 45'in başlangıç fiyatı 60.500 dolar olarak belirlenmişken, daha güçlü motor seçeneklerine sahip Q7 55 ve SQ7 modelleri sırasıyla 65.800 dolar ve 90.800 dolar başlangıç fiyatlarına sahip.

Bu güncelleme, Audi Q7 ve SQ7'yi daha da çekici kılarak, lüks SUV segmentindeki rekabetçi pozisyonunu korumasını sağlayacak önemli yenilikler sunuyor. Audi, tasarım ve teknoloji alanındaki bu güncellemelerle, müşterilerine yüksek performans ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor.