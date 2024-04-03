Sıfır Kilometre Mini Cooper arıza açtı, mahkemelik oldu! 7 yıl süren hukuki süreç nasıl sonuçlandı?

Beklenmedik Arızalar ve Servis Mücadelesi

Beylikdüzü'nde yaşayan Erkan Küçük'ün 2011'de Borusan Otomotiv'den aldığı sıfır kilometre Mini Cooper aracı, arızalarla dolu bir maceraya dönüştü. Aracın sürekli motor arızası yaşaması, Küçük'ü uzun ve zorlu bir hukuk mücadelesine sürükledi. Bu mücadele, tüketici haklarının korunması adına önemli bir örnek teşkil etti.

Arızanın Tekrarı ve Maliyetin Artışı

Erkan Küçük'ün Mini Cooper'ı, ilk motor arızasını 30 Mart 2017'de yaşadı. İlk tamirat 2.553 TL'ye mal oldu, ancak araç kısa süre sonra aynı arızayı tekrarladı. Servis, ikinci tamirat için 6.193 TL, üçüncüsü için ise yaklaşık 75.000 TL talep etti, çünkü aracın motorunun tamamen değiştirilmesi gerekiyordu. Bu durum, aracın sadece 22 gün içinde üç defa motor arızası yaşadığını gösteriyordu.

Yedi Yıllık Hukuki Mücadele ve Zafer

Küçük, artan mali yük ve yaşadığı mağduriyet üzerine Borusan Otomotiv'e karşı hukuki yollara başvurdu. Yedi yıl süren dava sürecinin sonunda, Bakırköy 13. Tüketici Mahkemesi tüketici lehine karar verdi ve yetkili servisin aracı tamir edip Küçük'e teslim etmesine hükmetti. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylanarak kesinleşti.

Tüketici Hakları ve Servis Sorumluluğunun Önemi

Erkan Küçük'ün deneyimi, araç sahiplerine önemli dersler sunuyor. Araçların, garanti süresi dolmuş olsa bile, yetkili servisler tarafından yapılan hizmetlerin kalitesinden servislerin sorumlu olduğunu vurguluyor. Küçük, sıfır araç alacaklara ve araç sahiplerine yetkili servis dışında hiçbir yere araçlarını götürmemeleri tavsiyesinde bulunuyor ve haklarını sonuna kadar aramalarını öneriyor.

Emsal Teşkil Eden Bir Kararın Önemi

Bu hukuki zafer, Türkiye'de tüketici haklarının korunması ve yetkili servislerin sunduğu hizmetlerin kalitesinin öneminin altını çiziyor. Küçük'ün sabrı ve ısrarı, benzer durumlarla karşılaşan diğer tüketici ve araç sahiplerine ilham kaynağı oluyor. Ayrıca, bu dava, servislerin ve üreticilerin müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırma konusundaki sorumluluklarını hatırlatıyor.