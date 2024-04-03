Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Yerli nargile kömüründe büyük başarı

Bülent Öztürk, Türkiye'nin mangal ve nargile kömürü pazarında bir yeniliğe imza atarak, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Yurt dışından ithal edilen ve Hindistan cevizi kabuğundan üretilen geleneksel nargile kömürlerine karşı, fındıkkabuğundan elde ettiği kömürle sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Yerli üretimle ithalata meydan okuyor

Türkiye'nin ithal kömür bağımlılığını sona erdirme vizyonuyla yola çıkan Öztürk, atıl fındıkkabuklarını değerlendirerek ekonomiye ve çevreye katkıda bulunuyor. Bu sayede, yalnızca yerli kaynakları kullanarak üretilen bir ürünle uluslararası pazarda rekabet edebilme potansiyelini ortaya koyuyor.

Çevreci yaklaşım ve ekonomik kazanç

Öztürk'ün geliştirdiği yöntem, fındık kabuklarını yeniden değerlendirerek hem atık miktarını azaltıyor hem de yeni iş alanları yaratıyor. Bu çevre dostu yaklaşım, aynı zamanda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltırken yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor.

Dünya çapında ilgi görüyor

Yüksek kalite ve performansı sayesinde fındık kabuğundan üretilen nargile kömürü, Avrupa ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden talep görüyor. Bu başarı, Türkiye'nin yenilikçi ürünlerle uluslararası alanda nasıl bir fark yaratabileceğinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim

Öztürk'ün ürün yelpazesi, sadece nargile kömürü ile sınırlı kalmayıp, çeşitli yiyecek sektörleri için özel olarak üretilen kömür çeşitlerini de içeriyor. Bu çeşitlilik, yerli üretimin çevre dostu ve ekonomik avantajlarını bir kez daha ön plana çıkarıyor.