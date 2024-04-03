03 Nis 2024 - 16:00- Gündem G:

Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Bir Türk girişimci, fındıkkabuğundan ürettiği çevre dostu nargile kömürü ile ithal ürünlere alternatif sunuyor. Uluslararası başarı elde eden bu ürün, ekolojik ve ekonomik değeriyle öne çıkıyor.

Arzu Sarı
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Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor? mask
Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?
Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?
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Yerli nargile kömüründe büyük başarı

Bülent Öztürk, Türkiye'nin mangal ve nargile kömürü pazarında bir yeniliğe imza atarak, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif sunuyor. Yurt dışından ithal edilen ve Hindistan cevizi kabuğundan üretilen geleneksel nargile kömürlerine karşı, fındıkkabuğundan elde ettiği kömürle sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Yerli üretimle ithalata meydan okuyor

Türkiye'nin ithal kömür bağımlılığını sona erdirme vizyonuyla yola çıkan Öztürk, atıl fındıkkabuklarını değerlendirerek ekonomiye ve çevreye katkıda bulunuyor. Bu sayede, yalnızca yerli kaynakları kullanarak üretilen bir ürünle uluslararası pazarda rekabet edebilme potansiyelini ortaya koyuyor.Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Çevreci yaklaşım ve ekonomik kazanç

Öztürk'ün geliştirdiği yöntem, fındık kabuklarını yeniden değerlendirerek hem atık miktarını azaltıyor hem de yeni iş alanları yaratıyor. Bu çevre dostu yaklaşım, aynı zamanda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltırken yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor.Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Dünya çapında ilgi görüyor

Yüksek kalite ve performansı sayesinde fındık kabuğundan üretilen nargile kömürü, Avrupa ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden talep görüyor. Bu başarı, Türkiye'nin yenilikçi ürünlerle uluslararası alanda nasıl bir fark yaratabileceğinin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim

Öztürk'ün ürün yelpazesi, sadece nargile kömürü ile sınırlı kalmayıp, çeşitli yiyecek sektörleri için özel olarak üretilen kömür çeşitlerini de içeriyor. Bu çeşitlilik, yerli üretimin çevre dostu ve ekonomik avantajlarını bir kez daha ön plana çıkarıyor.Bakın bu vatandaş fındıkkabuğundan neler çıkarıyor?

# üretim, çevre, türkiye, avrupa, uluslararası

03 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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