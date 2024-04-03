Seben’in yeni Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş

Uygar Oturakdaş'ın seçim zaferi

Bolu'nun cazibe merkezi Seben, belediye başkanlığı seçimlerinde büyük bir heyecan yaşadı. CHP'nin enerjik adayı Uygar Oturakdaş, 776 oy alarak AK Parti adayı Fatih Kavak'ı 624 oy ile geride bırakarak zaferini ilan etti. Bu sonuç, Seben için umut vaat eden yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Uygar Oturakdaş kimdir?

1979 Seben doğumlu Uygar Oturakdaş, eğitimini Erzurum ve Ordu'da sürdürdükten sonra Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'nden seracılık alanında mezun oldu. Tarımsal gelişime adanmış bir kariyere sahip olan Oturakdaş, Ankara'da ve Seben'de tarım alanında önemli görevlerde bulundu. Profesyonel hayatı boyunca ilçesine hizmet etme tutkusuyla dolu Oturakdaş, Seben'in gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Seben için yenilikçi ve sürdürülebilir vizyon

Oturakdaş'ın başkanlığı altında Seben, tarımsal kalkınma ve çevre dostu politikalarla yeni bir döneme giriyor. Doğal ve kültürel mirası ön planda tutarak ilçenin gelişimini sürdürmeyi amaçlayan Oturakdaş, aynı zamanda sosyal projelerle toplumun her kesimini kucaklamayı planlıyor.

Tarımsal faaliyetler ve yenilenebilir enerjiye odaklanma

Oturakdaş'ın yol haritası, Seben'in ekonomik ve sosyal gelişimini ivmelendirecek. Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve yenilenebilir enerji projelerine yatırım, ilçenin kalkınmasında önemli bir yer tutacak. Oturakdaş, Seben'in zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, bölgenin öne çıkan bir merkezi olmasını hedefliyor.

Seben halkının Oturakdaş'a olan güveni

Seben halkı, Uygar Oturakdaş'ın liderliğine büyük bir güven duyuyor. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler, ilçenin daha parlak bir geleceğe sahip olmasını sağlayacak. Oturakdaş ve ekibinin vizyonu, Seben'in sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini şekillendirecek.

Uygar Oturakdaş'ın belediye başkanı olarak seçilmesi, Seben için yeni ve heyecan verici bir başlangıç anlamına geldi. Tarımsal kalkınma ve çevre politikalarına verdiği önemle Oturakdaş, Seben'i sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı amaçlıyor. Seben halkı, Oturakdaş'ın yenilikçi ve kapsayıcı liderliği altında, ilçenin gelişimine tanık olmayı sabırsızlıkla bekliyor.