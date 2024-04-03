2024 Ramazan’da kalan günler için yeşilliğe ağırlık verin

Sahurda sağlıklı seçimler yapın

Metabolizmanızı Ramazan'ın son günlerinde canlı tutmanın anahtarı sahurdan geçer. Diyetisyen Gamze Söylemez, enerji seviyenizi gün boyu yüksek tutacak sağlıklı kahvaltılıklar öneriyor. Protein zengini yumurta, peynir, zeytin ve lif bakımından zengin tam buğday ekmeği ile dengeli bir sahur menüsü hazırlayabilirsiniz. Kabızlık sorunu olanlar için ise, şekersiz komposto veya kayısı hoşafı idealdir.

İftar sofrasında nelere dikkat edilmeli?

Doğu bölgelerinde popüler olan kırmızı et, iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Ancak Diyetisyen Söylemez, iftarı açarken öncelikle bir bardak su içilmesi ve ardından hafif bir çorba ile devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kırmızı etin doğru şekilde tüketilmesi ve et suyunun kullanılmaması önem taşır.

Yeşil sebzelerin gücünden faydalanın

Kolesterol riskini azaltmak için Ramazan'ın son günlerinde koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek büyük önem taşır. Bu sebzeler sindirimi kolaylaştırır ve dolaşım sistemine destek olur. Diyetisyen, yemeklerle birlikte aşırı sıvı tüketiminden kaçınmanın sindirimi iyileştireceğini belirtiyor.

Tatlı seçiminde akıllıca davranın

İftar sonrası şerbetli tatlılar yerine, kan şekerini daha yavaş yükselten sütlü tatlılar ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Ayrıca, tatlı ihtiyacını karşılamak için sütlü kahvenin yanında birkaç parça çikolata tüketmek, hem tatmin edici hem de sağlıklı bir alternatif olabilir.

Bayram öncesi dikkatli olun

Ramazan Bayramı'na hazırlık sürecinde, son haftalarda beslenme düzenine ekstra özen göstermek gerekiyor. Diyetisyen, bayramda yapılacak küçük kaçamakları dikkate alarak, son haftalarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmenin önemini vurguluyor.

Bayram sonrası sağlık kontrolü

Bayram sonrası, özellikle kolesterol seviyelerindeki olası değişiklikler için herkese kan tahlili yaptırmalarını öneren Söylemez, düzenli sağlık kontrollerinin sağlıklı bir yaşam için şart olduğunu hatırlatıyor.