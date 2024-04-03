Bodrum FK, Manisa'da altın değerinde 3 puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 28. haftasında, futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanık oldu. Manisa FK'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Bodrum FK, zorlu rakibini 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.

İlk yarıda üstünlük arayışı

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da üstünlük kurmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. 6. dakikada, Manisa FK adına Murat Çoban'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, Tomas Celustka'nın kafa vuruşu az farkla auta çıkarken, Bodrum FK'nın savunmasını zor anlar yaşattı. 34. dakikada ise Bodrum FK'dan Oğuz Yıldırım'ın serbest vuruşunda, Sinan Kurt'un indirdiği topa Burak Altıparmak'ın vuruşu yine az farkla üstten dışarı gitti.

Bodrum FK, zaferi Brazao ile yakaladı

Maçın ikinci yarısında Bodrum FK, oyundaki üstünlüğünü koruyarak Manisa FK karşısında etkili ataklar gerçekleştirdi. 75. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında, Brazao'nun ceza sahası içinde rakibini şık bir çalımla geçmesi ve yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturması, takımına galibiyeti getiren gol oldu.

Son dakikalarda artan gerilim

Karşılaşmanın son dakikaları her iki takım için de oldukça gerilimli geçti. 82. dakikada Brazao'nun bir kez daha kaleyi yokladığı şut, direğin yanından az farkla dışarı çıktı. Manisa FK, maçın son anlarında Ofkir ve Diallo ile bulduğu gol pozisyonlarında Bodrum FK'nın kalecisi Sousa'nın başarılı müdahaleleriyle beraberliği yakalayamadı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç oldu.

Manisa FK’nın kadrosu: Erhan Erentürk, Graovac (Diallo dk. 77), Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin, Ensar Akgün, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Topalli dk. 60), Djokanovic (Bekir dk. 83), Rroca (Ofkir dk. 61) Oğuz, Lima

Bodrum FK’nın kadrosu: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Erkan Değişmez dk. 87), Burak Çoban (Haqi Osman dk. 90+1), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Pedro Brazao dk. 64), Celal Dumanlı (Gökdeniz Bayraktar dk. 64)

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Bodrum FK, ev sahibi Manisa FK karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Golü 75. dakikada Brazao kaydetti. Maç boyunca Manisa FK'dan Djokanovic ve Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.