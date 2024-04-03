Şanlıurfaspor Sakaryaspor'u sahasında devirdi!

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu haftasında, Şanlıurfaspor kendi evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Maç, futbol severler için unutulmaz anlara sahne olurken, ev sahibi ekip rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Erken golün adresi
Maçın henüz dördüncü dakikasında, Şanlıurfaspor'dan Barış Gök'ün kullandığı köşe vuruşu maçın gidişatını belirledi. Ceza sahası içinde iyi bir pozisyon alan Dening, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Paixao'dan ikinci gol
17. dakikada sahneye çıkan Amar Begiç, ceza sahası içinde topla buluşan Paixao'ya mükemmel bir pas verdi. Paixao, bu pası düzgün bir vuruşla değerlendirerek takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 2-0'a taşıdı.
Kaçan fırsatlar ve nefes kesen anlar
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Sakaryaspor, oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. 48. dakikada Paixao'nun plase vuruşu az farkla dışarı çıktı. Ardından 50. dakikada Dimitrov'un serbest vuruşu direkten döndü, Sakaryaspor'un beraberlik umutları bu anlarda suya düştü.
Kapanış dakikaları
Maçın sonlarına doğru, 76. dakikada Tolga Ünlü'nün ceza sahasına yaptığı ortada, Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. Bu anlar, maçın sonucunu değiştirecek gol fırsatlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Hakemler ve takım kadroları
Karşılaşmanın hakemleri Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas oldu.
Şanlıurfaspor’un kadrosu: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt, Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 73), Barış Gök, İshak Çakmak, Amar Begiç (Landel dk. 84), Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 68), Dening (Barış Ekincier dk. 67), Paixao (Harris dk. 84),
Sakaryaspor’un kadrosu: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Himmet Ertürk dk. 46), Rotman, Çağlayan Menderes (Erdi Dikmen dk. 46), Bülent Uzun, Simon (Samed Onur dk. 19), Sinan Kurt, Dimitrov, Hasan Kılıç (Murat Cem Akpınar dk. 67), Del Valle (Odise Roshi dk. 67), Kabongo Kasongo
Maçta dikkat çeken anlar
Şanlıurfaspor'un dünkü maçında, Dening 4. dakikada ve Paixao 17. dakikada gollerle takımına katkı sağladı. Muhammed Alperen Uysal ise sarı kart gören isim oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.