Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Keçiörengücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, futbolseverler için oldukça heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Çorum Futbol Kulübü (Çorum FK), deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu önemli zafer, Çorum FK'nın ligdeki konumunu daha da güçlendirirken, takımın hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını da gözler önüne serdi.

İyi hazırlık sonuç verdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, takımın 13 gün boyunca yoğun ve verimli bir şekilde çalıştığını vurguladı. Aşkan, rakibi detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ve bu sayede maç planını başarıyla uyguladıklarını belirtti. "Arkadaşlar bugün iyi bir sıcağa rağmen güzel işler yaptı. Takım disiplininden hiç ayrılmadılar ve her şeyi harfiyen uygulamaya çalıştılar," diyerek takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kontrol bizdeydi

Kenan Aşkan, maçın hemen hemen her anında oyun kontrolünün Çorum FK'da olduğunu ifade etti. İkinci yarıda daha coşkulu bir oyun sergileyerek üçüncü golü bulmayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Buna rağmen, takımın kalemizde çok tehlikeli pozisyonlara izin vermediğini ve sonuçta maçı kazanmayı bildiklerini vurguladı.

Netleşen hedefler

"Çorum Futbol Kulübü'nün hedefi net bir şekilde ortaya çıkmıştır," diyen Aşkan, takımın gözünü ilk üç sıraya diktiğini açıkladı. Bundan sonraki süreçte, öncelikle önümüzdeki Kocaeli maçına iyi bir şekilde hazırlanarak, hedefler doğrultusunda ilerlemek istediklerini belirtti. Bu açıklama, Çorum FK'nın yükselişini sürdürme ve üst sıralarda yer alma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.