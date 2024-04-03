Bolu Belediye Meclisi 21 CHP, 8 AKP ve 2 MHP’li üyeden oluştu

Bolu Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından meclis üyelerinin yeni listesini duyurdu. CHP'nin toplam 31 sandalyenin 21'ini alarak mecliste çoğunluğu sağladığı, AK Parti'nin 8, MHP'nin ise 2 sandalye ile temsil edileceği açıklandı. CHP'nin bir meclis üyeliği için Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz, sonuçları değiştirebilir potansiyel taşıyor.

Meclis Üyelerinin Dağılımı ve İtiraz Süreci

2024 yerel seçimleri, Bolu Belediye Meclisi için büyük bir rekabete sahne oldu. CHP, 18 asil ve 3 kontenjan adayı olmak üzere toplam 21 sandalye kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti. Bu sonuç, AK Parti'nin 8, MHP'nin ise 2 üye ile temsil edilmesine yol açtı. Ancak CHP, oyların yanlış sayıldığına dair bir sandıkta itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. İtirazın kabul edilmesi halinde, CHP'nin meclis üyesi sayısı 22'ye yükselebilir, bu da AK Parti veya MHP'nin bir üyesinin meclisteki yerini kaybetmesi anlamına gelir.

CHP'den Meclise Giren Üyeler

CHP, Bolu Belediye Meclisi için 18 asil ve 3 kontenjan adayı olmak üzere toplamda 21 üyeyi meclise sokmayı başardı. Kontenjan adayları arasında Tuna Özcan, Resmiye Kahruman ve Ömer Polat bulunuyor. Meclise giren diğer CHP üyeleri ise Hüseyin Ekrem Serin, Cahit Görüş, Zuhal Işın, Ahmet Fidan, Cihan Tutal, Fırat Çıngı, Buse Özkan, Murat Ceylan, Özgür Kesemen, Erdal Sak, Ali Sarıyıldız, İlhan Çalışkan, Süleyman Can, Okay Özcan, Nurettin Güler, Aydan Özdemir, Hülya Berberoğlu ve Mehmet Korkmaz'dan oluşuyor.

AKP ve MHP'den Meclise Giren Üyeler

AK Parti, Bolu Belediye Meclisi'nde 8 üye ile temsil edilecek. Meclise giren AK Parti üyeleri arasında Nadi Okur, Erol Özak, Oğuzhan Özçelik, Fatih Kutlu, Selami Konyalıoğlu, Ayşe Bozacı, Alaattin Karakaş ve Hasip Eskioğlu bulunuyor. MHP, mecliste 2 üye ile temsil edilme hakkı kazandı. Bu iki üye, Şerafettin Özdemir ve Zafer Bekler olarak belirlendi.