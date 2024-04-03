- Asayiş

Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon

Bolu'da jandarma, AK Piliç firmasına ait tavukları çalan hırsızları 2 milyon lira zarara uğratmadan suçüstü yakaladı. Üç şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon
Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon
Video için play'e tıklayın

Jandarma Hırsızlık Girişimini Engelledi

Edinilen bilgilere göre, AK Piliç firması, canlı tavuk yüklü bir kamyonun sürücüsünün hırsızlık yapmakta olduğuna dair İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen asayiş timleri, teknik ve fiziki takip yöntemlerini devreye sokarak çalışmalara başladı. Ekipler, hırsızlık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Dağkent Mahallesi'nde terk edilmiş bir bina yakınlarında park edilmiş kamyonu tespit etti.

Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon

Kovalamaca ve Uyarı Ateşi: Şüpheliler Yakayı Ele Verdi

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tavukları kamyondan indirmeye çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile iki arkadaşı S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Jandarma ekiplerinin havaya açtığı uyarı ateşi ile durdurulan şüpheliler, karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan ve kurtarılan 250 canlı tavuk, firma yetkililerine teslim edildi.Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon

Uzun Süreli Hırsızlık Serüveni Son Buldu

Yakalanan şahısların, uzun bir süredir firmanın tavuklarını çaldığı ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir zarara neden oldukları belirlendi.

# jandarma

03 Nis 2024 - 15:28 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL