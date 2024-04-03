Tavuk hırsızlarına şok baskın! 2 Milyon liralık operasyon

Jandarma Hırsızlık Girişimini Engelledi

Edinilen bilgilere göre, AK Piliç firması, canlı tavuk yüklü bir kamyonun sürücüsünün hırsızlık yapmakta olduğuna dair İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen asayiş timleri, teknik ve fiziki takip yöntemlerini devreye sokarak çalışmalara başladı. Ekipler, hırsızlık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Dağkent Mahallesi'nde terk edilmiş bir bina yakınlarında park edilmiş kamyonu tespit etti.

Kovalamaca ve Uyarı Ateşi: Şüpheliler Yakayı Ele Verdi

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tavukları kamyondan indirmeye çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile iki arkadaşı S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Jandarma ekiplerinin havaya açtığı uyarı ateşi ile durdurulan şüpheliler, karakola götürüldü. Olay yerinde bulunan ve kurtarılan 250 canlı tavuk, firma yetkililerine teslim edildi.

Uzun Süreli Hırsızlık Serüveni Son Buldu

Yakalanan şahısların, uzun bir süredir firmanın tavuklarını çaldığı ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir zarara neden oldukları belirlendi.