Yunan Adalarına bayram tatilinde kapıda vize kolaylığı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasıyla bayram tatilinde de cazibe merkezi olmaya devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'den Yunan adalarına seyahat edecek bordo pasaport sahipleri için sunulan bu avantaj, Schengen vizesi gerektirmeyen, 7 gün süreli ve tek girişli bir seyahat fırsatı sunuyor. Vize ücreti 60 Euro olarak belirlenmişken, başvurularınızı seyahatinizden en az 3 gün önce yapmanız gerekmektedir
Kapıda Vize ile Yunan Adaları'na Nasıl Gidilir?
Kapıda vize uygulaması, Türk vatandaşlarını Yunanistan'ın on adasına kolaylıkla ulaştırıyor. İDO, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos adasına seferler düzenliyor. Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak haftada üç gün, Ağustos'ta ise her gün yapılacak. Kuşadası-Samos seferleri de benzer şekilde düzenlenmektedir
Kapıda Vize ile Ziyaret Edilebilecek Adalar ve Aktiviteler
Kapıda vize ile ziyaret edebileceğiniz adalar arasında Midilli (Lesvos), Sakız (Chios), Rodos, Samos (Sisam), Kos (İstanköy), Meis (Kastellorizo), Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi yer alıyor. Her bir ada, benzersiz doğal güzellikler, zengin tarihi ve kültürel mirasları ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar vaat ediyor
Midilli Adası, Ayvalık'ın hemen karşısında, denize girilecek güzel kıyılar ve lezzetli yerel peynirlerle dikkat çekiyor.
Sakız Adası, sakız ağaçlarıyla ünlü ve Ortaçağ kasabası Mesta gibi ziyaret edilesi yerlere sahip.
Samos Adası, kristal berraklığında sularda yüzme ve geleneksel köyleri ziyaret etme imkanı sunuyor.
Patmos Adası, dini açıdan önemli manastırlar ve huzurlu plajları ile dikkat çekiyor.
Leros Adası, lezzetli yemekleri ve rahat atmosferi ile sakin bir tatil vaat ediyor.
Bu adalar, her biri kendine özgü atmosferi, doğal güzellikleri ve zengin tarihleri ile keşfetmeye değer. Yunan adalarında deneyimlenecek çok şey var: güneşin tadını çıkarabilir, tarihi mekanları ziyaret edebilir, lezzetli Yunan mutfağının tadını çıkarabilir ve kristal berraklığında sularında yüzebilirsiniz. Kapıda vize ile kolaylıkla ulaşılabilen bu adalar, bayram tatiliniz için ideal destinasyonlar arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.