Yunan Adalarına bayram tatilinde kapıda vize kolaylığı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasıyla bayram tatilinde de cazibe merkezi olmaya devam ediyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'den Yunan adalarına seyahat edecek bordo pasaport sahipleri için sunulan bu avantaj, Schengen vizesi gerektirmeyen, 7 gün süreli ve tek girişli bir seyahat fırsatı sunuyor. Vize ücreti 60 Euro olarak belirlenmişken, başvurularınızı seyahatinizden en az 3 gün önce yapmanız gerekmektedir​

Kapıda Vize ile Yunan Adaları'na Nasıl Gidilir?

Kapıda vize uygulaması, Türk vatandaşlarını Yunanistan'ın on adasına kolaylıkla ulaştırıyor. İDO, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos adasına seferler düzenliyor. Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak haftada üç gün, Ağustos'ta ise her gün yapılacak. Kuşadası-Samos seferleri de benzer şekilde düzenlenmektedir​

Kapıda Vize ile Ziyaret Edilebilecek Adalar ve Aktiviteler

Kapıda vize ile ziyaret edebileceğiniz adalar arasında Midilli (Lesvos), Sakız (Chios), Rodos, Samos (Sisam), Kos (İstanköy), Meis (Kastellorizo), Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi yer alıyor. Her bir ada, benzersiz doğal güzellikler, zengin tarihi ve kültürel mirasları ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar vaat ediyor​

Midilli Adası, Ayvalık'ın hemen karşısında, denize girilecek güzel kıyılar ve lezzetli yerel peynirlerle dikkat çekiyor.

Sakız Adası, sakız ağaçlarıyla ünlü ve Ortaçağ kasabası Mesta gibi ziyaret edilesi yerlere sahip.

Samos Adası, kristal berraklığında sularda yüzme ve geleneksel köyleri ziyaret etme imkanı sunuyor.

Patmos Adası, dini açıdan önemli manastırlar ve huzurlu plajları ile dikkat çekiyor.

Leros Adası, lezzetli yemekleri ve rahat atmosferi ile sakin bir tatil vaat ediyor.

Bu adalar, her biri kendine özgü atmosferi, doğal güzellikleri ve zengin tarihleri ile keşfetmeye değer. Yunan adalarında deneyimlenecek çok şey var: güneşin tadını çıkarabilir, tarihi mekanları ziyaret edebilir, lezzetli Yunan mutfağının tadını çıkarabilir ve kristal berraklığında sularında yüzebilirsiniz. Kapıda vize ile kolaylıkla ulaşılabilen bu adalar, bayram tatiliniz için ideal destinasyonlar arasında yer alıyor.