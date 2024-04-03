Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

Bolu Merkez İlçe'de Yerel Seçim heyecanı sonuçlandı

Bolu Merkez İlçe, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni geride bıraktı. Bolu Gündem Medya'nın özel haberine göre, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçlarını açıkladı. Seçim yarışı büyük bir rekabete sahne oldu. İşte aday adayları ve aldıkları oyların kesin sonuçları…

Belediye Başkanlığı için kıyasıya mücadele

Bolu'nun merkezinde, belediye başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şöyle sıralandı:

Muhammed Emin Demirkol AK Parti 29.371 oy

Mansur Şen İYİ Parti 904 oy

Sevil Değirmenci DSP 48 oy

Faruk Bayrakdar YRP 2.206 oy

Veli Saçılık DEM 623 oy

Azize Ergün TKP 117 oy

İlkay Bayrak Zafer Partisi 599 oy

Gürseli Kara TKH 33 oy

Mustafa Yağcı BTP 265 oy

Tanju Özcan CHP 54.021 oy

Şükrü Deniz HÜDA PAR 109 oy

Makfure Tunç HAK-PAR 23 oy

Burcu Kurtoğlu AB Parti 61 oy

Şerafettin Yalçın DP 142 oy

Latif Ural MİLLET P 46 oy

Elvan Coşkun MİLLİ YOL 84 oy

İlhan Durak MHP 12.359 oy

Aslı Nur Yılmaz TİP 134 oy

Nadir Gürkan Yetkin DEVA Partisi 189 oy

İsa Sayın SAADET Partisi 524 oy

Belediye Meclisi için oy dağılımı

Belediye Meclisi üyelikleri için de Bolu Merkez İlçe'de büyük bir rekabet yaşandı. Partilerin ve adayların aldıkları oylar şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi 28.213 oy

İYİ Parti 1.639 oy

Büyük Birlik Partisi 268 oy

Demokratik Sol Parti 86 oy

Yeniden Refah Partisi 3.282 oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 683 oy

Türkiye Komünist partisi 152 oy

Zafer Partisi 1.874 oy

Bağımsız Türkiye Partisi 344 oy

Cumhuriyet Halk Partisi 48.125 oy

Emek Partisi 144 oy

Hür Dava Partisi 62 oy

Demokrat Parti 115 oy

Milli Yol Partisi 74 oy

Milliyetçi Hareket Partisi 14.369 oy

Türkiye İşçi Partisi 260 oy

Demokrasi ve Atılım Partisi 370 oy

Saadet partisi 755 oy

Bolu Merkez İlçe'nin yeni yüzleri

2024 Yerel Seçimleri, Bolu Merkez İlçe için yeni başlangıçlara ve umutlara yol açtı. Seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alacak.