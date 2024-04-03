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Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

2024 Bolu Merkez İlçe Yerel Seçim sonuçları açıklandı. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin adayları ve aldıkları resmi oyların YSK Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’na göre kesin sonuçları belli oldu. Bolu'nun yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri kim oldu? İşte tüm detaylar

Arzu Sarı
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Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları mask
Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları
Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları
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Bolu Merkez İlçe'de Yerel Seçim heyecanı sonuçlandı

Bolu Merkez İlçe, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni geride bıraktı. Bolu Gündem Medya'nın özel haberine göre, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu resmi sonuçlarını açıkladı. Seçim yarışı büyük bir rekabete sahne oldu. İşte aday adayları ve aldıkları oyların kesin sonuçları…

Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

Belediye Başkanlığı için kıyasıya mücadele

Bolu'nun merkezinde, belediye başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şöyle sıralandı:

Muhammed Emin Demirkol  AK Parti            29.371     oy

Mansur Şen                            İYİ Parti                 904     oy

Sevil Değirmenci                    DSP                         48     oy

Faruk Bayrakdar                     YRP                    2.206     oy

Veli Saçılık                              DEM                     623     oy

Azize Ergün                            TKP                       117     oy

İlkay Bayrak                           Zafer Partisi           599     oy

Gürseli Kara                            TKH                        33     oy

Mustafa Yağcı                         BTP                        265     oy

Tanju Özcan                            CHP                  54.021     oy

Şükrü Deniz                           HÜDA PAR            109     oy

Makfure Tunç                         HAK-PAR                23     oy

Burcu Kurtoğlu                       AB Parti                   61     oy

Şerafettin Yalçın                      DP                          142     oy

Latif Ural                                MİLLET P                46     oy

Elvan Coşkun                         MİLLİ YOL              84     oy

İlhan Durak                             MHP                  12.359     oy

Aslı Nur Yılmaz                      TİP                          134     oy

Nadir Gürkan Yetkin                DEVA Partisi          189    oy

İsa Sayın                                  SAADET Partisi     524     oyBolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

Belediye Meclisi için oy dağılımı

Belediye Meclisi üyelikleri için de Bolu Merkez İlçe'de büyük bir rekabet yaşandı. Partilerin ve adayların aldıkları oylar şu şekilde:Bolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

Adalet ve Kalkınma Partisi                                28.213  oy

İYİ Parti                                                               1.639  oy

Büyük Birlik Partisi                                                268  oy

Demokratik Sol Parti                                                86   oy

Yeniden Refah Partisi                                           3.282  oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi                    683  oy

Türkiye Komünist partisi                                         152  oy 

Zafer Partisi                                                           1.874  oy

Bağımsız Türkiye Partisi                                          344  oy

Cumhuriyet Halk Partisi                                     48.125  oy

Emek Partisi                                                             144  oy

Hür Dava Partisi                                                         62  oy

Demokrat Parti                                                          115  oy

Milli Yol Partisi                                                           74 oy

Milliyetçi Hareket Partisi                                    14.369  oy

Türkiye İşçi Partisi                                                   260  oy

Demokrasi ve Atılım Partisi                                      370  oy

Saadet partisi                                                             755  oyBolu Merkez İlçe 2024 Yerel Seçimleri kesin sonuçları

 Bolu Merkez İlçe'nin yeni yüzleri

2024 Yerel Seçimleri, Bolu Merkez İlçe için yeni başlangıçlara ve umutlara yol açtı. Seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alacak.

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03 Nis 2024 - 16:30 Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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