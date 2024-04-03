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Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti

1987 yılında Mudurnu ilçesinden ayrılarak belde statüsü kazanan Taşkesti, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bir ilki yaşayarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı Saim Çevik, 237 oy farkla başkanlığa seçildi.

İhlas Haber Ajansı
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Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti mask
Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti
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Tarihi Zafer: Taşkesti'de MHP Dönemi

Resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Saim Çevik, rakiplerini geride bırakarak Taşkesti'nin yeni belediye başkanı oldu. Kendisine en yakın rakibine 237 oy fark atarak bu başarıya ulaşan Çevik, beldenin ve Bolu genelinin dikkatini çekti. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, bu seçimle birlikte MHP'li bir başkan tarafından yönetilen ilk belde olma özelliğini kazandı.

Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti

Seçmenin Güçlü Katılımı ve Sonuçlar

Toplamda 1.872 seçmenin kayıtlı olduğu Taşkesti beldesinde, bu önemli seçim için 1.660 kişi oy kullanma hakkını kullandı. Geçerli oyların sayısı 1.582 olarak belirlenirken, MHP adayı Saim Çevik 763 oy alarak açık ara önde yer aldı. Rakipleri CHP'den Yasin Özdemir 526 oy ve AK Parti'den gelen aday ise 264 oyda kaldı.Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti

Bolu ve Mudurnu için Yeni Bir Dönem

Taşkesti'nin bu seçimle beraber yaşadığı dönüşüm, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Bolu ve Mudurnu için de yeni bir başlangıç anlamına geliyor. MHP'nin bölgede elde ettiği bu tarihi başarı, yerel politikada yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
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03 Nis 2024 - 15:44 Bolu/ Mudurnu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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