Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti

Tarihi Zafer: Taşkesti'de MHP Dönemi
Resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Saim Çevik, rakiplerini geride bırakarak Taşkesti'nin yeni belediye başkanı oldu. Kendisine en yakın rakibine 237 oy fark atarak bu başarıya ulaşan Çevik, beldenin ve Bolu genelinin dikkatini çekti. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, bu seçimle birlikte MHP'li bir başkan tarafından yönetilen ilk belde olma özelliğini kazandı.
Seçmenin Güçlü Katılımı ve Sonuçlar
Toplamda 1.872 seçmenin kayıtlı olduğu Taşkesti beldesinde, bu önemli seçim için 1.660 kişi oy kullanma hakkını kullandı. Geçerli oyların sayısı 1.582 olarak belirlenirken, MHP adayı Saim Çevik 763 oy alarak açık ara önde yer aldı. Rakipleri CHP'den Yasin Özdemir 526 oy ve AK Parti'den gelen aday ise 264 oyda kaldı.
Bolu ve Mudurnu için Yeni Bir Dönem
Taşkesti'nin bu seçimle beraber yaşadığı dönüşüm, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Bolu ve Mudurnu için de yeni bir başlangıç anlamına geliyor. MHP'nin bölgede elde ettiği bu tarihi başarı, yerel politikada yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.