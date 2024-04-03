Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP'yi seçti

Tarihi Zafer: Taşkesti'de MHP Dönemi

Resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Saim Çevik, rakiplerini geride bırakarak Taşkesti'nin yeni belediye başkanı oldu. Kendisine en yakın rakibine 237 oy fark atarak bu başarıya ulaşan Çevik, beldenin ve Bolu genelinin dikkatini çekti. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, bu seçimle birlikte MHP'li bir başkan tarafından yönetilen ilk belde olma özelliğini kazandı.

Seçmenin Güçlü Katılımı ve Sonuçlar

Toplamda 1.872 seçmenin kayıtlı olduğu Taşkesti beldesinde, bu önemli seçim için 1.660 kişi oy kullanma hakkını kullandı. Geçerli oyların sayısı 1.582 olarak belirlenirken, MHP adayı Saim Çevik 763 oy alarak açık ara önde yer aldı. Rakipleri CHP'den Yasin Özdemir 526 oy ve AK Parti'den gelen aday ise 264 oyda kaldı.

Bolu ve Mudurnu için Yeni Bir Dönem

Taşkesti'nin bu seçimle beraber yaşadığı dönüşüm, sadece kendisi için değil, aynı zamanda Bolu ve Mudurnu için de yeni bir başlangıç anlamına geliyor. MHP'nin bölgede elde ettiği bu tarihi başarı, yerel politikada yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.