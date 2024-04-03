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2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları

Bolu Seben'de Yerel Seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. 2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği seçim sonuçları resmi olarak duyuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi, İYİ Parti ve MHP başta olmak üzere tüm partilerin aldığı oy sayıları ve detaylı analiz. Seben'den kimler meclise gidiyor, işte tam liste…

Arzu Sarı
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2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları mask
2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları
2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları
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2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından, gözler Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından açıklanan kesin sonuçlara çevrildi. Seben İlçe Seçim Kurulu'nun verilerine göre, İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerin aldığı oy sayıları ve buna bağlı olarak meclise gidecek üyelerin belirlenmesi, yerel siyasetin nabzını tutan önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları

Seben'den Meclise giden partiler ve oy sayıları

Seben'de yapılan yerel seçimler, çeşitli partilerin rekabetine sahne oldu. İşte partilerin aldığı kesin oy sayıları:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 1.254 oy

İYİ Parti: 1.149 oy

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP): 841 oy

Sol Parti: 44 oy

Yeniden Refah Partisi (YRP): 45 oy

Büyük Birlik Partisi (BBP): 8 oy

2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): 9 oy

Hür Dava Partisi: 14 oy

Millet Partisi: 5 oy

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 14 oy

Saadet Partisi (SP): 16 oy

Vatan Partisi: 7 oy

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gittiği seçimlerde, İYİ Parti ve MHP'nin de önemli oy oranlarına ulaştığı görülüyor. Diğer yandan, Sol Parti, YRP ve SP gibi partilerin de Seben'deki siyasi yapı içerisinde kendilerine yer bulduğu belirginleşiyor.2024 Bolu Seben İl Genel Meclisi Üyeliği kesin sonuçları

Seben seçimlerinin anlamı ve önemi

2024 Mahalli İdareler Seçimleri, Bolu Seben için sadece meclis üyelerinin belirlenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda bölgenin siyasi tercihlerinin ve beklentilerinin bir göstergesi olarak da önem taşıyor. Partilerin aldığı oy sayıları, yerel düzeydeki siyasi dengelerin yanı sıra, vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini ve tercihlerini de yansıtıyor.

# seçim, türkiye, mhp, ysk

03 Nis 2024 - 18:30 Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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