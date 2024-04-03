- Gündem

2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

2024 Bolu Seben İlçesi yerel seçim kesin sonuçları açıklandı. YSK Seben İlçe Seçim Kurulu’nun resmi sonuçlarına göre AK Parti, CHP ve diğer partilerin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının aldığı oyların tamamı haberimizde…

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları mask
2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları
2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Seben İlçesinde Yerel Seçim heyecanı sonuçlandı

Bolu'nun Seben İlçesi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nin resmi sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Beklenen an geldi ve Seben İlçe Seçim Kurulu, oy sayımının tamamlandığını ve kesin sonuçların belirlendiğini duyurdu.

2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

Belediye başkanlığı yarışı: Kim ne kadar oy aldı?

Seben İlçesi'nde belediye başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şu şekilde sıralandı:

Fatih Kavak                               AK Parti                            624   oy

Harun Erkoç                             Yeniden Refah Partisi          9     oy

Levent Yıldız                            HKP                                     2     oy

Ali Altınel                                 BTP                                     3      oy

Uygar Oturakdaş                      CHP                                  775     oy

Mehmet Şerif Tan                    HÜDA PAR                           1    oy 

Murat Özkan                            MHP                                    52    oy

Ünal Güngör                             Saadet Partisi                        5    oy2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

Belediye meclisi üyeliği için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şöyle gerçekleşti:

Adalet ve Kalkınma Partisi                     612   oy

Yeniden Refah Partisi                                15    oy

Türkiye Komünist Partisi                            1    oy

Bağımsız Türkiye Partisi                            1    oy

Cumhuriyet Halk Partisi                          657   oy

Hür Dava Partisi                                          2    oy

Milliyetçi Hareket Partisi                         177    oy

Saadet Partisi                                                6   oy2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

2024 Seben İlçe yerel seçimleri, rekabetin ve demokratik katılımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her bir oy, Seben İlçesi'nin geleceği için atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Seçmenlerin tercihleri, ilçenin yönetim şeklini ve gelecekteki yönünü belirleyecek. Seben İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı bu sonuçlar, demokrasinin işleyişine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunuyor.

# chp, seçim, ak parti, belediye, türkiye, mhp

03 Nis 2024 - 19:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL