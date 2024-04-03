2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

Seben İlçesinde Yerel Seçim heyecanı sonuçlandı

Bolu'nun Seben İlçesi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nin resmi sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Beklenen an geldi ve Seben İlçe Seçim Kurulu, oy sayımının tamamlandığını ve kesin sonuçların belirlendiğini duyurdu.

Belediye başkanlığı yarışı: Kim ne kadar oy aldı?

Seben İlçesi'nde belediye başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şu şekilde sıralandı:

Fatih Kavak AK Parti 624 oy

Harun Erkoç Yeniden Refah Partisi 9 oy

Levent Yıldız HKP 2 oy

Ali Altınel BTP 3 oy

Uygar Oturakdaş CHP 775 oy

Mehmet Şerif Tan HÜDA PAR 1 oy

Murat Özkan MHP 52 oy

Ünal Güngör Saadet Partisi 5 oy

Belediye meclisi üyeliği için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şöyle gerçekleşti:

Adalet ve Kalkınma Partisi 612 oy

Yeniden Refah Partisi 15 oy

Türkiye Komünist Partisi 1 oy

Bağımsız Türkiye Partisi 1 oy

Cumhuriyet Halk Partisi 657 oy

Hür Dava Partisi 2 oy

Milliyetçi Hareket Partisi 177 oy

Saadet Partisi 6 oy

2024 Seben İlçe yerel seçimleri, rekabetin ve demokratik katılımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her bir oy, Seben İlçesi'nin geleceği için atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Seçmenlerin tercihleri, ilçenin yönetim şeklini ve gelecekteki yönünü belirleyecek. Seben İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı bu sonuçlar, demokrasinin işleyişine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunuyor.