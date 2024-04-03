2024 Yerel Seçimleri Seben ilçesi resmi seçim sonuçları

Seben İlçesinde Yerel Seçim heyecanı sonuçlandı
Bolu'nun Seben İlçesi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nin resmi sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Beklenen an geldi ve Seben İlçe Seçim Kurulu, oy sayımının tamamlandığını ve kesin sonuçların belirlendiğini duyurdu.
Belediye başkanlığı yarışı: Kim ne kadar oy aldı?
Seben İlçesi'nde belediye başkanlığı için yarışan adaylar ve aldıkları oylar şu şekilde sıralandı:
Fatih Kavak AK Parti 624 oy
Harun Erkoç Yeniden Refah Partisi 9 oy
Levent Yıldız HKP 2 oy
Ali Altınel BTP 3 oy
Uygar Oturakdaş CHP 775 oy
Mehmet Şerif Tan HÜDA PAR 1 oy
Murat Özkan MHP 52 oy
Ünal Güngör Saadet Partisi 5 oy
Belediye meclisi üyeliği için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şöyle gerçekleşti:
Adalet ve Kalkınma Partisi 612 oy
Yeniden Refah Partisi 15 oy
Türkiye Komünist Partisi 1 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 1 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 657 oy
Hür Dava Partisi 2 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 177 oy
Saadet Partisi 6 oy
2024 Seben İlçe yerel seçimleri, rekabetin ve demokratik katılımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Her bir oy, Seben İlçesi'nin geleceği için atılmış önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Seçmenlerin tercihleri, ilçenin yönetim şeklini ve gelecekteki yönünü belirleyecek. Seben İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı bu sonuçlar, demokrasinin işleyişine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.