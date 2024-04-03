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Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

Bolu Karacasu'daki 2024 yerel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı! Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun kesin sonuçlarına göre AK Parti'nin öne çıktığı 2024 Yerel Seçimleri Karacasu seçimlerinde partilerin belediye başkan adayları ve meclis üye adaylarının oy dağılımı haberimizde…

Arzu Sarı
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Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları mask
Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları
Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları
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Bolu Karacasu Belediye Başkanı Adaylarının oy dağılımı

Bolu Karacasu'da yapılan 2024 yerel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, belediye başkanı adaylarının aldıkları oy sayıları dikkat çekiyor. AK Parti'den Sedat Bozoğlu, 723 oy alarak açık ara önde yer alırken, diğer adaylar daha düşük oy sayılarına sahip.

Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

İşte resmi sonuçlar

Sedat Bozoğlu                        AK Parti                 723     oy

Ferdi Ak                                 YRP                          42     oy

Emrah Karakaya                    BTP                          37     oy

Ekrem Velioğlu                      CHP                        318     oy

Kader Kul                              AB Parti                     1      oy

İrfan Dülger                           MHP                       348     oy

Adem Emre                           SAADET Partisi       21     oy

2024 yerel Seçimleri Karacasu Bağımsız Belediye Başkan adaylarının resmi sonuçları ise şöyle:

Celal Beydili          187  oy

Siyasi dengeler ve adayların performansı

Seçimde diğer önemli bir oy potansiyeli ise CHP adayı Ekrem Velioğlu'nun 318 oyunda görülüyor. MHP'nin adayı İrfan Dülger ise 348 oy alarak dikkat çekiyor. Bağımsız aday Celal Beydili'nin 187 oy alması ise dikkat çekiyor.

Karacasu Belediye Meclis Üyelerinin Oy Dağılımı

Bolu Karacasu'da yapılan yerel seçimlerde, siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının oy dağılımları da merak konusu oldu. AK Parti'nin 744 oy ile öne çıktığı görülüyor. Diğer partilerin ve bağımsız adayların oy sayıları ise daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

 Adalet ve Kalkınma Partisi                                     744  oy

Yeniden Refah Partisi                                                53  oy

Bağımsız Türkiye Partisi                                           35  oy

Cumhuriyet Halk Partisi                                          391  oy

Milliyetçi Hareket Partisi                                        416  oy

Saadet Partisi                                                             29  oy

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 2024 Bolu Karacasu seçimleri resmi sonuçlarına göre Karacasu Belediyesi Meclis Üye Bağımsız adaylarının aldığı oy 0 oldu

Siyasi Arenada Güç Mücadelesi

Bolu Karacasu'daki yerel seçim sonuçları, siyasi arenada yaşanan güç mücadelesini gözler önüne seriyor. AK Parti'nin açık ara önde olduğu seçimde, diğer siyasi aktörlerin performansı ve geleceğe yönelik stratejileri merak konusu olarak ön plana çıkıyor.

Bolu Karacasu'da 2024 yerel seçim sonuçları, siyasi dinamizmi ve gelecek perspektifini belirlemekte önemli bir rol oynuyor. AK Parti'nin zaferi ve diğer siyasi partilerin performansı, ilçenin siyasi geleceği hakkında ipuçları sunuyor.

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03 Nis 2024 - 17:30 Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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