Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

Bolu Karacasu Belediye Başkanı Adaylarının oy dağılımı

Bolu Karacasu'da yapılan 2024 yerel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, belediye başkanı adaylarının aldıkları oy sayıları dikkat çekiyor. AK Parti'den Sedat Bozoğlu, 723 oy alarak açık ara önde yer alırken, diğer adaylar daha düşük oy sayılarına sahip.

İşte resmi sonuçlar

Sedat Bozoğlu AK Parti 723 oy

Ferdi Ak YRP 42 oy

Emrah Karakaya BTP 37 oy

Ekrem Velioğlu CHP 318 oy

Kader Kul AB Parti 1 oy

İrfan Dülger MHP 348 oy

Adem Emre SAADET Partisi 21 oy

2024 yerel Seçimleri Karacasu Bağımsız Belediye Başkan adaylarının resmi sonuçları ise şöyle:

Celal Beydili 187 oy

Siyasi dengeler ve adayların performansı

Seçimde diğer önemli bir oy potansiyeli ise CHP adayı Ekrem Velioğlu'nun 318 oyunda görülüyor. MHP'nin adayı İrfan Dülger ise 348 oy alarak dikkat çekiyor. Bağımsız aday Celal Beydili'nin 187 oy alması ise dikkat çekiyor.

Karacasu Belediye Meclis Üyelerinin Oy Dağılımı

Bolu Karacasu'da yapılan yerel seçimlerde, siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının oy dağılımları da merak konusu oldu. AK Parti'nin 744 oy ile öne çıktığı görülüyor. Diğer partilerin ve bağımsız adayların oy sayıları ise daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi 744 oy

Yeniden Refah Partisi 53 oy

Bağımsız Türkiye Partisi 35 oy

Cumhuriyet Halk Partisi 391 oy

Milliyetçi Hareket Partisi 416 oy

Saadet Partisi 29 oy

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 2024 Bolu Karacasu seçimleri resmi sonuçlarına göre Karacasu Belediyesi Meclis Üye Bağımsız adaylarının aldığı oy 0 oldu

Siyasi Arenada Güç Mücadelesi

Bolu Karacasu'daki yerel seçim sonuçları, siyasi arenada yaşanan güç mücadelesini gözler önüne seriyor. AK Parti'nin açık ara önde olduğu seçimde, diğer siyasi aktörlerin performansı ve geleceğe yönelik stratejileri merak konusu olarak ön plana çıkıyor.

Bolu Karacasu'da 2024 yerel seçim sonuçları, siyasi dinamizmi ve gelecek perspektifini belirlemekte önemli bir rol oynuyor. AK Parti'nin zaferi ve diğer siyasi partilerin performansı, ilçenin siyasi geleceği hakkında ipuçları sunuyor.