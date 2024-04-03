Bolu Karacasu'da 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

Bolu Karacasu Belediye Başkanı Adaylarının oy dağılımı
Bolu Karacasu'da yapılan 2024 yerel seçimlerin kesin sonuçlarına göre, belediye başkanı adaylarının aldıkları oy sayıları dikkat çekiyor. AK Parti'den Sedat Bozoğlu, 723 oy alarak açık ara önde yer alırken, diğer adaylar daha düşük oy sayılarına sahip.
İşte resmi sonuçlar
Sedat Bozoğlu AK Parti 723 oy
Ferdi Ak YRP 42 oy
Emrah Karakaya BTP 37 oy
Ekrem Velioğlu CHP 318 oy
Kader Kul AB Parti 1 oy
İrfan Dülger MHP 348 oy
Adem Emre SAADET Partisi 21 oy
2024 yerel Seçimleri Karacasu Bağımsız Belediye Başkan adaylarının resmi sonuçları ise şöyle:
Celal Beydili 187 oy
Siyasi dengeler ve adayların performansı
Seçimde diğer önemli bir oy potansiyeli ise CHP adayı Ekrem Velioğlu'nun 318 oyunda görülüyor. MHP'nin adayı İrfan Dülger ise 348 oy alarak dikkat çekiyor. Bağımsız aday Celal Beydili'nin 187 oy alması ise dikkat çekiyor.
Karacasu Belediye Meclis Üyelerinin Oy Dağılımı
Bolu Karacasu'da yapılan yerel seçimlerde, siyasi partilerin belediye meclis üye adaylarının oy dağılımları da merak konusu oldu. AK Parti'nin 744 oy ile öne çıktığı görülüyor. Diğer partilerin ve bağımsız adayların oy sayıları ise daha düşük seviyelerde seyrediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi 744 oy
Yeniden Refah Partisi 53 oy
Bağımsız Türkiye Partisi 35 oy
Cumhuriyet Halk Partisi 391 oy
Milliyetçi Hareket Partisi 416 oy
Saadet Partisi 29 oy
Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu’nun 2024 Bolu Karacasu seçimleri resmi sonuçlarına göre Karacasu Belediyesi Meclis Üye Bağımsız adaylarının aldığı oy 0 oldu
Siyasi Arenada Güç Mücadelesi
Bolu Karacasu'daki yerel seçim sonuçları, siyasi arenada yaşanan güç mücadelesini gözler önüne seriyor. AK Parti'nin açık ara önde olduğu seçimde, diğer siyasi aktörlerin performansı ve geleceğe yönelik stratejileri merak konusu olarak ön plana çıkıyor.
Bolu Karacasu'da 2024 yerel seçim sonuçları, siyasi dinamizmi ve gelecek perspektifini belirlemekte önemli bir rol oynuyor. AK Parti'nin zaferi ve diğer siyasi partilerin performansı, ilçenin siyasi geleceği hakkında ipuçları sunuyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.