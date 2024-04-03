2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı

Bolu Kıbrıscık'ta 2024 Yerel Seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
2024 Mahalli İdareler Seçimleri, Bolu Kıbrıscık'ta büyük bir rekabetin ardından tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu, İl Genel Meclisi üyelikleri için partilerin aldığı kesin oy sayılarını duyurdu. İşte detaylar:
Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki yarış
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 626 oy alarak Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi üyelikleri için en çok oy alan parti oldu. Bu sonuç, AKP'nin bölgedeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.
CHP yakın takipte
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 676 oy ile AKP'yi yakından takip etti ve bölgedeki siyasi rekabetin ne kadar çekişmeli olduğunu gösterdi. CHP'nin aldığı oy sayısı, partinin bölgedeki etkisini ve destekçi tabanını yansıtıyor.
MHP ve TİP'in dikkat çekici performansı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 443 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 268 oy ile dördüncü sırada kendine yer buldu. Her iki partinin de aldığı oy sayıları, bölgedeki çeşitliliği ve farklı siyasi görüşlerin varlığını ortaya koyuyor.
Diğer partilerin oy dağılımı
Seçimlerde ayrıca İYİ Parti 15 oy, Sol Parti 2 oy, Büyük Birlik Partisi (BBP) 3 oy, Yeniden Refah Partisi (YRP) 53 oy, Zafer Partisi 9 oy, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 7 oy, Hür Dava Partisi 1 oy, Millet Partisi 4 oy, Saadet Partisi (SP) 17 oy ve Vatan Partisi 5 oy aldı. Bu sonuçlar, Bolu Kıbrıscık'taki siyasi çeşitliliği ve her partinin kendine has destekçi kitlesini gözler önüne seriyor.
Sonuçlar
2024 Bolu Kıbrıscık yerel seçim sonuçları, bölgedeki siyasi dengelerin ve halkın tercihlerinin net bir göstergesi oldu. Her partinin aldığı oy sayısı, gelecek dönemdeki politikaları ve stratejileri için önemli bir veri olarak değerlendirilecek. Bolu Kıbrıscık'ta yaşayan vatandaşlar, bu sonuçlarla birlikte kendi geleceklerini şekillendirecek meclis üyelerini belirlemiş oldular.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.