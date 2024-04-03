03 Nis 2024 - 20:00- Siyaset G:

2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı

Bolu Kıbrıscık'ta gerçekleşen 2024 yerel seçimlerinde, İl Genel Meclisi üyelikleri için partilerin aldığı kesin oy sayıları açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP'nin öne çıktığı seçimlerde, diğer partilerin performansı ve detaylı oy dağılımı haberimizde.

Arzu Sarı
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2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı mask
2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı
2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı
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Bolu Kıbrıscık'ta 2024 Yerel Seçimlerin kesin sonuçları açıklandı

2024 Mahalli İdareler Seçimleri, Bolu Kıbrıscık'ta büyük bir rekabetin ardından tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) tarafından Bolu Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu, İl Genel Meclisi üyelikleri için partilerin aldığı kesin oy sayılarını duyurdu. İşte detaylar:

2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı

Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki yarış

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 626 oy alarak Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi üyelikleri için en çok oy alan parti oldu. Bu sonuç, AKP'nin bölgedeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.

CHP yakın takipte

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 676 oy ile AKP'yi yakından takip etti ve bölgedeki siyasi rekabetin ne kadar çekişmeli olduğunu gösterdi. CHP'nin aldığı oy sayısı, partinin bölgedeki etkisini ve destekçi tabanını yansıtıyor.

2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı

MHP ve TİP'in dikkat çekici performansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 443 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 268 oy ile dördüncü sırada kendine yer buldu. Her iki partinin de aldığı oy sayıları, bölgedeki çeşitliliği ve farklı siyasi görüşlerin varlığını ortaya koyuyor.

Diğer partilerin oy dağılımı

Seçimlerde ayrıca İYİ Parti 15 oy, Sol Parti 2 oy, Büyük Birlik Partisi (BBP) 3 oy, Yeniden Refah Partisi (YRP) 53 oy, Zafer Partisi 9 oy, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 7 oy, Hür Dava Partisi 1 oy, Millet Partisi 4 oy, Saadet Partisi (SP) 17 oy ve Vatan Partisi 5 oy aldı. Bu sonuçlar, Bolu Kıbrıscık'taki siyasi çeşitliliği ve her partinin kendine has destekçi kitlesini gözler önüne seriyor.2024 Bolu Kıbrıscık İl Genel Meclisi Üyelikleri için partilere göre oy dağılımı

Sonuçlar

2024 Bolu Kıbrıscık yerel seçim sonuçları, bölgedeki siyasi dengelerin ve halkın tercihlerinin net bir göstergesi oldu. Her partinin aldığı oy sayısı, gelecek dönemdeki politikaları ve stratejileri için önemli bir veri olarak değerlendirilecek. Bolu Kıbrıscık'ta yaşayan vatandaşlar, bu sonuçlarla birlikte kendi geleceklerini şekillendirecek meclis üyelerini belirlemiş oldular.

# chp, seçim, türkiye, mhp, ysk

03 Nis 2024 - 20:00 Bolu/ Kibriscik- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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