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Kıbrıscık 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları

Bolu Kıbrıscık ilçesinde gerçekleştirilen 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının aldığı oyların tamamı haberimizde…

Arzu Sarı
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Kıbrıscık 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları
Kıbrıscık 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları
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2024 Mahalli İdareler Seçimi resmi sonuçları Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Belediye Başkanlığı İçin Yarışan Adaylar ve Aldıkları Oylar şöyle oldu…

AK Parti'den Kemal Aktaş: 195 oy

İYİ Parti'den Barış Dişli: 3 oy

Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Karaaslan: 1 oy

Zafer Partisi'nden Sefer Akı: 2 oy

BTP'den İsmail İnceayan: 2 oy

CHP'den Emin Tekemen: 207 oy

HÜDA PAR'dan Mustafa Erol: 2 oy

MHP'den Ersin Oktay Olkan: 74 oy

TİP'den Menekşe Gökşen Özdemir: 84 oy

Saadet Partisi'nden Ekrem İlgü: 4 oy

Kıbrıscık Belediye Meclisi için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 175 oy

İYİ Parti: 2 oy

Yeniden Refah Partisi: 3 oy

Türkiye Komünist Partisi: 2 oy

Zafer Partisi: 2 oy

Bağımsız Türkiye Partisi: 1 oy

Cumhuriyet Halk Partisi: 213 oy

Hür Dava Partisi: 0 oy

Milliyetçi Hareket Partisi: 118 oy

Türkiye İşçi Partisi: 108 oy

Saadet Partisi: 7 oy

Özellikle CHP'nin Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği oylarında öne çıkması, ilçenin siyasi haritasında dikkate değer bir değişikliğe işaret ediyor.

# chp, seçim, ak parti, belediye, türkiye, mhp, Kıbrıscık

03 Nis 2024 - 20:30 Bolu/ Kibriscik- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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