Kıbrıscık 2024 Yerel Seçimleri resmi sonuçları

2024 Mahalli İdareler Seçimi resmi sonuçları Kıbrıscık İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre Belediye Başkanlığı İçin Yarışan Adaylar ve Aldıkları Oylar şöyle oldu…
AK Parti'den Kemal Aktaş: 195 oy
İYİ Parti'den Barış Dişli: 3 oy
Yeniden Refah Partisi'nden Fatih Karaaslan: 1 oy
Zafer Partisi'nden Sefer Akı: 2 oy
BTP'den İsmail İnceayan: 2 oy
CHP'den Emin Tekemen: 207 oy
HÜDA PAR'dan Mustafa Erol: 2 oy
MHP'den Ersin Oktay Olkan: 74 oy
TİP'den Menekşe Gökşen Özdemir: 84 oy
Saadet Partisi'nden Ekrem İlgü: 4 oy
Kıbrıscık Belediye Meclisi için partilerin ve adaylarının aldığı oylar ise şu şekilde:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 175 oy
İYİ Parti: 2 oy
Yeniden Refah Partisi: 3 oy
Türkiye Komünist Partisi: 2 oy
Zafer Partisi: 2 oy
Bağımsız Türkiye Partisi: 1 oy
Cumhuriyet Halk Partisi: 213 oy
Hür Dava Partisi: 0 oy
Milliyetçi Hareket Partisi: 118 oy
Türkiye İşçi Partisi: 108 oy
Saadet Partisi: 7 oy
Özellikle CHP'nin Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği oylarında öne çıkması, ilçenin siyasi haritasında dikkate değer bir değişikliğe işaret ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.