03 Nis 2024 - 22:00- Gündem G:

Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması

Beşiktaş Gayrettepe'de Bolulu Çizmecioğlu kardeşlere ait binada çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Facianın detayları ve soruşturma süreciyle ilgili son gelişmeler bu haberde.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması mask
Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması
Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması
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Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünde meydana gelen yangın faciası, 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bolu'nun tanınmış iş insanları Tamer ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlere ait olduğu belirlenen binada çıkan yangın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması

Çizmecioğlu Kardeşlerin Mülkü

Gayrettepe'deki yangın, bir gece kulübünde tadilat sırasında yaşanan tüp patlaması sonucu başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, elyaf malzemelerin alev almasıyla kontrol edilemez hale geldi. Bolu'nun tanınmış isimleri Tamer ve Tanju Çizmecioğlu'na ait bu mülk, derin bir yasa neden oldu.

Facianın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yangın sırasında çekilen yeni görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine varmasından kısa bir süre önce çekilen görüntüler, eğlence merkezinin girişindeki alevlerin ve çevredekilerin içerdekilere yardım çabalarını gösteriyor. Bu görüntüler, soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından değerlendiriliyor.

Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması

Soruşturma Derinleşiyor: Olayı İnceleyen 2 Savcı

29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciası, şimdi 2 savcı tarafından inceleniyor. Olay yerindeki yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, olayın şiddetini ve aciliyetini vurgulayan detaylar arasında. Soruşturma, yangının nedenlerini ve sorumlulukları netleştirmeye yönelik devam ediyor.

# istanbul

03 Nis 2024 - 22:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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