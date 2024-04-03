Bolulu kardeşlere ait binada 29 can kaybın savcılık soruşturması

Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünde meydana gelen yangın faciası, 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bolu'nun tanınmış iş insanları Tamer ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlere ait olduğu belirlenen binada çıkan yangın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Çizmecioğlu Kardeşlerin Mülkü

Gayrettepe'deki yangın, bir gece kulübünde tadilat sırasında yaşanan tüp patlaması sonucu başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, elyaf malzemelerin alev almasıyla kontrol edilemez hale geldi. Bolu'nun tanınmış isimleri Tamer ve Tanju Çizmecioğlu'na ait bu mülk, derin bir yasa neden oldu.

Facianın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yangın sırasında çekilen yeni görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine varmasından kısa bir süre önce çekilen görüntüler, eğlence merkezinin girişindeki alevlerin ve çevredekilerin içerdekilere yardım çabalarını gösteriyor. Bu görüntüler, soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından değerlendiriliyor.

Soruşturma Derinleşiyor: Olayı İnceleyen 2 Savcı

29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciası, şimdi 2 savcı tarafından inceleniyor. Olay yerindeki yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, olayın şiddetini ve aciliyetini vurgulayan detaylar arasında. Soruşturma, yangının nedenlerini ve sorumlulukları netleştirmeye yönelik devam ediyor.