2024 Göynük İl Genel Meclis Üyeleri resmen belli oldu

Göynük İl Genel Meclisi'ne yeni isimler

Bolu'nun Göynük ilçesinden İl Genel Meclisi'ne giren yeni isimler belirlendi. Göynük İlçe Seçim Kurulu'nun resmi verilerine göre, AK Parti'den Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen asil üye olarak İl Genel Meclisi'ne seçildi.

AK Parti'nin asil üyeleri

Göynük'ten İl Genel Meclisi'ne seçilen asil üyelerin tamamı AK Parti'den geldi. Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen, ilçenin temsilcileri olarak görev yapacaklar.

Yedek üyelerin belirlenmesi

AK Parti'den İl Genel Meclisi'ne seçilen yedek üyeler de belli oldu. İsmail Demirdaş ve Zekai Akı, yedek üye olarak görev alacaklar.

Göynük'ü Temsil edecekler

AK Parti'nin Göynük'ten İl Genel Meclisi'ne giren asil ve yedek üyeleri, ilçenin siyasi temsilini belirleyecekler. Bu seçim sonuçları, Göynük'ün il genel meclisindeki rolünü güçlendirecek.

Geleceğe yönelik beklentiler

Göynük İl Genel Meclisi'ne seçilen üyelerin, ilçenin ihtiyaçlarına ve geleceğine yönelik politikaları şekillendirmesi bekleniyor. AK Parti'nin temsilcileri olarak, ilçenin gelişimine katkı sağlamaları önem arz ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi, İl Genel Meclisi'ne AK Parti'nin güçlü bir temsilciliğiyle girdi. Mehmet Özkan ve Ayhan İşbilen'in asil üye olarak seçilmesi, ilçenin siyasi dinamiklerinde önemli bir rol oynayacak.