Batı Karadeniz'de Karaca ve Çakal Kurtarma Operasyonları

Batı Karadeniz bölgesi, Bartın, Karabük ve Bolu'da gerçekleşen vahşi yaşam kurtarma operasyonları ve doğal yaşamın etkileyici görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bu bölgede, doğa koruma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahaleler ve doğanın dengesini yansıtan olaylar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bartın'da Su Kanalında Mahsur Kalan Karaca Kurtarıldı

Bartın'da, Gerişkatırcı Köyü'nde bir su kanalına düşen ve çıkamayan karaca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu su kanalından çıkarılan karaca, sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir yaralanma veya sağlık problemi tespit edilmeyen karaca, doğaya geri salındı.

Karabük Yenice'de Bitkin Halde Bulunan Karaca Doğaya Döndü

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bir bahçede bitkin halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bahçe sahibi tarafından fark edilen ve ilk müdahalesi yapılan karaca, iyileştirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Eskipazar'da Kuyuya Düşen Çakal Kurtarma Operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, bir çakalın kuyuya düşmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, çakalı başarılı bir operasyonla kurtardı. İyi durumda olduğu belirlenen çakal, doğaya salındı.

Doğanın Dengesi: Yaban Keçilerini Kovalayan Vaşak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yaban keçilerini kovalayan bir vaşağın görüntülerini yakaladı. Bu görüntüler, doğanın vahşi güzelliğini ve dengesini bir kez daha gözler önüne seriyor.