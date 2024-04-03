'İki Gözüm Ahmet' serisinin yeni filmi 'Sürgün' mahkeme engeline takıldı!

Hak İhlali İddiası Ortaya Çıktı

Bukan'ın iddialarına göre, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi, ilk filmin haklarını ihlal ediyor. Dilekçede, önceki filmden izin alınmadan kullanılan görüntü ve kesitlerin fragmanda yer alması gibi ciddi suçlamalar bulunuyor. Bu durum, "İki Gözüm Ahmet" filminin yapımcı ve oyuncularının haklarının göz ardı edildiğini gösteriyor.

Adliyeye Taşınan Sinema Dünyası

Vizyona girecek olan devam filmi hakkında, Eşref Bukan'ın mahkemeye yaptığı başvuru sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bukan, mahkeme tarafından derhal tedbir kararı alınarak filmin gösterime girmesinin önlenmesini talep etti. Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Vizyon Tarihi Tehlikede Mi?

"İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi, 5 Nisan'da sinemaseverlerle buluşmayı planlıyordu. Ancak mahkemeden çıkacak karar, filmin kaderini belirleyecek. Başrollerinde Özgür Tüzer, Aleyna Solaker gibi sevilen isimlerin yer aldığı film, yönetmen Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop'un vizyoner bakış açısıyla şekillenmişti.

Sonuç Bekleniyor

Eşref Bukan ve film ekibinin adalete olan inancı tam. Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken, "İki Gözüm Ahmet: Sürgün"ün akıbeti de sinema dünyasının gündeminde. Bu hukuki süreç, sinema sektöründe özellikle fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli bir örnek teşkil edebilir.