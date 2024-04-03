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Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti: "Kim kime ne çakarsa"

Seda Bakan, özel okul fiyatlarına tepki gösterdi. "Çocuklar anaokulu değil, tıp okuyorlar" diyerek eğitim maliyetlerini eleştirdi. Alışveriş alışkanlıklarından ve annelikten de bahsetti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti: "Kim kime ne çakarsa" mask
Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti: "Kim kime ne çakarsa"
Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti: "Kim kime ne çakarsa"
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Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen ismi Seda Bakan, özel okul fiyatlarının artışına tepki gösterdi. "Behzat Ç.", "Kardeş Payı" ve "Mucize Doktor" gibi başarılı yapımlarda rol alan Bakan, eğitim masrafları karşısında duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti:

Eğitim Masrafları Göz Kamaştırıyor

Oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarının hızla yükselmesine tepki göstererek, "Özel okul fiyatları almış başını gitmiş, sanki çocuklar anaokulu değil, tıp okuyorlar" dedi. 2014 yılında Ali Erel ile evlenen ve 2019 yılında kızı Leyla'nın doğumuyla anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bakan, aile bütçesini düşündüren eğitim maliyetleri hakkında konuştu.Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti:

Alışveriş ve Ekonomik Yaşam

Ünlü oyuncu ayrıca, alışveriş alışkanlıkları üzerine de konuştu. Yeni eşya almaktan ziyade, kaliteli ve uzun süre kullanabileceği ürünleri tercih ettiğini belirten Bakan, "Aldığım eşyayı 2-3 yıl giyerim. Devir ekonomi devri" ifadelerini kullandı. Bakan, böylece hem bütçesini koruduğunu hem de sürdürülebilir bir tüketim anlayışını benimsediğini vurguladı.Ünlü oyuncu Seda Bakan, özel okul fiyatlarına isyan etti:

"Büyük Aşıkların Sonuncusu" ve Annelik Mutluluğu

Seda Bakan, sanat hayatında da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak "Büyük Aşıkların Sonuncusu" oyununun galasına katılan Bakan, hem oyunculuk kariyeri hem de anne olarak yaşadığı deneyimlerle dikkat çekiyor. Kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle yeni bir hayatın kapılarını aralayan Bakan, profesyonel ve kişisel yaşamındaki dengeyi korumaya çalışıyor.

# eğitim, aile

03 Nis 2024 - 17:23 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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