Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı, yeni aşkını gizemli bir paylaşımla duyurdu!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, magazin dünyasını sallayan yeni bir gelişmeyi hayranlarıyla paylaştı. "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Ersubaşı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile yaşadığı çalkantılı boşanmanın ardından, Ersubaşı yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya üzerinden ilan etti.

Evlilik, Boşanma ve Yeni Başlangıçlar

Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmiş, ancak evlilikleri 2020 yılında olaylı bir şekilde sona ermişti. Zehra ve Zeynep Nisa adını verdikleri iki kız çocuğunu dünyaya getiren çift, boşanmalarının ardından kısa bir süreliğine ilişkilerine ikinci bir şans vermiş fakat bu çaba, aradıkları mutluluğu getirmemişti.

Sosyal Medyadan Yeni Aşkını İlan Etti

30 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni aşkını sürpriz bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Nazardan sakınarak sevgilisinin yüzünü göstermeyen Ersubaşı, romantik bir fotoğrafın altına "Şarkıyı enişteniz seçti" notunu düştü. Ünlü ismin bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Aynı evde yaşayıp yaşamadıkları sorularına ise Ersubaşı, esprili bir dille "Hee bana yerleşti, iç güveysinden hallice" yanıtını verdi.

"Evlenmeden Önce Hamile Kaldım" İtirafıyla Gündemde

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Evlenmeden önce hamile kaldım" itirafıyla gündem olmuştu. Bu açıklamasıyla büyük yankı uyandıran Ersubaşı, özellikle sosyal medya platformlarında geniş bir tartışma başlatmıştı.

Kariyer ve Kişisel Yaşamda Yeni Sayfa

"Sihirli Annem" dizisiyle tanınan ve sonrasında sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşimini artıran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz yıl yaşadığı zorlukları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile mücadelesini anlatan bir video paylaşan Ersubaşı, bu itiraflarıyla da hayranlarının desteğini arkasına almıştı.