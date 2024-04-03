Bolu’da gerçekleşen Türkiye U-14 Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu!

Bolu'da düzenlenen ve genç futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Türkiye U-14 Futbol Şampiyonası, nefes kesen maçlarla devam ediyor. Yarı final mücadelelerinin ardından, finale yükselen ekiplerin kim olduğu belli oldu. Kartalspor ve Talas Gücü Belediyespor, gösterdikleri üstün performansla finalin kapısını aralayan takımlar olarak dikkat çekti.

Kartalspor'un zorlu yolu

Yarı finalde Kartalspor ve Kadıköyspor arasındaki mücadele, tüm futbolseverleri ekrana kilitledi. Normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maç, penaltı atışlarına sahne oldu. Kartalspor'un genç kalecisi Berkan Yaymaz, sergilediği kritik kurtarışlarla takımını finale taşıyan isim oldu. Rakibi Kadıköyspor karşısında 6-5 üstünlük sağlayan Kartalspor, finalde Talas Gücü Belediyespor'un rakibi oldu.

Talas Gücü Belediyespor'un final bileti

Diğer yarı final maçında ise Talas Gücü Belediyespor ile Bereketlispor kozlarını paylaştı. Talas Gücü Belediyespor, Bereketlispor karşısında sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi. Takımın sergilediği performans, final öncesi Kartalspor için de önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

Türkiye finalinin detayları belli oldu!

Kartalspor ve Talas Gücü Belediyespor arasında gerçekleşecek olan final maçı, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir mücadele olacak. Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanacak olan final, 14:00'te başlayacak ve Türkiye'nin yeni U-14 şampiyonunu belirleyecek. Bu önemli maç, genç futbolcuların yeteneklerini sergilemeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Üçüncülük ve Dördüncülük için heyecan dorukta

Final mücadelesinin yanı sıra, şampiyonada üçüncülük ve dördüncülük için de kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Kadıköyspor ile Bereketlispor, bu unvan için Karaçayır Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecekler. Saat 14:00'te başlayacak olan bu mücadele de futbolseverleri heyecanlandırmaya aday.