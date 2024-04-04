Kocaelispor – Göztepe maçının ardından Mustafa Gürsel ve Stanimir Stoilov’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 28. haftasında futbolseverler, Kocaelispor ve Göztepe arasında nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Kocaelispor, üç penaltıdan bulduğu gollerle rakibi Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyetin sahibi oldu. Bu zafer, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, maçın ardından teknik direktörlerin açıklamaları da dikkat çekti.

Mustafa Gürsel: "Geri dönüşün gücü"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürsel, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. 2-0 geriden gelip kazanmak paha biçilemez bir duygu. İlk yarıda sahada iyi bir duruş sergiledik ancak istediğimiz oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda yaptığımız taktiksel değişiklikler ve oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını değiştirdik. İlk golümüzle birlikte maçı çevirme konusunda inancımız arttı ve sonunda galibiyete ulaştık. Sadece üç puan aldığımızın farkındayız ve sezon sonunda hedefimize ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız," dedi.

Stanimir Stoilov: "Duygusal anların bedeli"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maçın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Stoilov, "Takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik ve istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Ancak maçın son dakikalarında duygusal bir an yaşadık ve bu bizi oyun disiplinimizden uzaklaştırdı. Bu tür durumlar futbolda yaşanabilir. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Futbolun kazananları ve kaybedenleri

Bu karşılaşma, Kocaelispor için umut verici bir geri dönüşün, Göztepe içinse kaçırılmış bir fırsatın hikayesini yazdı. Her iki teknik direktör de takımlarının performansından bahsederken, futbolun ne kadar tahmin edilemez ve duygusal bir oyun olduğunu bir kez daha gösterdi. Kocaelispor'un bu galibiyeti, ligdeki yarışta önemli bir adım olarak kayıtlara geçerken, Göztepe'nin önündeki maçlar, hedeflerine ulaşma yolunda kritik öneme sahip olacak.