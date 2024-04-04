04 Nisan 2024 Bolu İŞKUR İş İlanları: E-Şube Üzerinden Başvurular Açıldı

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 04 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 04 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

Kurye - YURTİÇİ KARGO SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel) - ÖZTABAK KALIP MAKİNA İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) - YILDIZ BOYA KİM.İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı - DORUK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kimyager - ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - ÇETİNKAYA İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.