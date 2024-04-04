DSİ ve EGM personel alımı yapacağını duyurdu! İşte detaylar...

DSİ ve EGM'den yeni istihdam fırsatı: personel alımı başvuruları başladı!

Türkiye'nin önde gelen kurumlarından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yeni personel alımı için duyurularını yayımladı. 1 Nisan 2024'te başlayan başvuru süreci, 5 Nisan 2024'te sona erecek. Bu fırsat, iş arayan vatandaşlar için önemli bir kapı aralıyor.

DSİ ve EGM'den istihdam seferberliği

DSİ, 8. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4 beden işçisi alımı yapacakken, EGM ise Tekirdağ Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi pozisyonu için alım gerçekleştirecek. Bu alımlar, farklı eğitim seviyelerinden başvuruları kabul edecek şekilde planlandı.

Başvuru şartları ve detayları

DSİ tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartları arasında 18 ile 40 yaş aralığında olmak ve en az ilköğretim mezunu olmak gibi kriterler yer alıyor. Özellikle "Eski Hükümlü" veya "Terörle Mücadelede Yaralanan" kişilerin başvuruları kabul edilecek. EGM'nin alımı için ise 30 yaşını aşmamış, en az ortaokul mezunu adaylar aranıyor. Adayların Çerkezköy sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekiyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, DSİ ve EGM'nin personel alımı için başvurularını Alo 170 hattı üzerinden veya İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu süreç, adaylara kolay ve erişilebilir bir başvuru imkanı sunuyor.

Fırsatı kaçırmayın!

DSİ ve EGM'nin personel alımı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat. Belirlenen şartları taşıyan adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu alımlar, hem kurumların iş gücüne katkıda bulunacak hem de birçok vatandaşa istihdam sağlayacak.