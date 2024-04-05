İhale ilanı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1-İdarenin

a) Adresi: Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 335 05 80 / 1522 Faks: 0 222 320 87 67

c) İhalenin Yapılacağı yer : Rektörlük Binası 3.Kat 408 No’lu Odada yapılacaktır.

2- Mülkiyeti Anadolu Üniversitesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedel üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

3- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve isteklilerde aranan şartlar

1- İkametgâh belgesi veya Tebligat için adres beyanı,

2- Nüfus Cüzdanı sureti (sadece gerçek kişi),

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.Tüzel kişi ise; Mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, Gerçek kişi ise; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.

4.2. Tüzel kişi ise; Ticaret sicil gazetesi veya tevsik eden belgeler,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Gerçek Kişi ise; Vekâleten katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Aslı son 1 ay içinde alınmış olacak.) Mahkeme kararı eklenmediği takdirde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

6- İstekli tarafından imzalanmış İdarece düzenlenen kiralama işi idari şartnamesi örneği,

7- İhalelerden yasaklı olmadığına dair yasaklılık durum bildirimi. (İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.)

8- Anadolu Üniversitesine borcu olmadığına dair bildirim. (Anadolu Üniversitesine borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İsteklinin Üniversitemize borcu olduğunun tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılır.)

9- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair imzalı dilekçe veya Yer Görme Tutanağı,

10. İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge..

11-İhale Dokümanı alındı Makbuzu

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Lirası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.