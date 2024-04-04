Göztepe yıkıldı! Kocaelispor’dan inanılmaz geri dönüş

Bu mücadele, futbolun sürprizlere ve son dakika heyecanına ne denli açık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İlk yarı Göztepe’nin üstünlüğü

Maçın ilk yarısında, 10. dakikada Romulo Cruz'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş auta çıkarken, Göztepe 44. dakikada Mamah'ın altıpas içinden attığı golle öne geçti. İlk yarının bu golle sonuçlanması, Göztepe'nin taktik disiplinine ve konsantrasyonuna işaret ediyordu.

Göztepe ikinci yarı farkı açtı

İkinci yarı, Kocaelispor'un ataklarıyla başladı ancak 56. dakikada Cem'in Amaral'a ortaladığı top savunma tarafından engellendi. Göztepe, 71. dakikada Messaoudi ve Kubilay Kanatsızkuş'un uyumlu paslaşması sonucu ikinci golü buldu ve skoru 2-0'a taşıdı.

Kocaelispor'un direnişi ve geri dönüşü

Ancak, maçın son 10 dakikası Kocaelispor için bir dönüm noktası oldu. 82. dakikada Beridze'ye yapılan faulle kazanılan penaltıyı 83. dakikada Candeias gole çevirdi ve umutlar yeşerdi. Ardından, 86. dakikada Taha Altıkardeş'in topa elle müdahalesi sonucu kazanılan ikinci penaltıyı da Candeias 88. dakikada ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

Candeias'dan hat-trick

Maçın son anlarında, Kocaelispor'un kazandığı üçüncü penaltı, adeta maçın kaderini belirledi. 90+9. dakikada, Candeias bir kez daha penaltı noktasına geldi ve meşin yuvarlağı filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi ve kendisi için bir hat-trick yapmış oldu.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir oldu.

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Giorgi Beridze dk. 69), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Vukovic dk. 84), Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı (Barış Alıcı dk. 46), Candeias, Amaral, Tuncer Duhan Aksu (Atila Turan dk. 84), Cem Ekinci (Ramil Şeydayev dk.69)

Göztepe’nin kadrosu: Mateusz Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Junior Dennis, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 66), Celil Yüksel (Turgay Gemicibaşı dk. 76), Cardoso (Messaoudi dk. 66), Mamah (Lundqvist dk. 66)

Goller ve kartlar

Kocaelispor'un Candeias, 83. dakikada penaltıdan, 88. dakikada penaltıdan ve 90+9. dakikada penaltıdan attığı gollerle ön plana çıktı. Mamah, 44. dakikada ve Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş ise 71. dakikada skora katkı sağladı. Maçta sarı kart gören isimler arasında Kocaelispor'dan Mesut Can Tunalı ile Göztepe'den Celil Yüksel ve Messaoudi bulunuyor.