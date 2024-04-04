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58 Yıldır süren muhtarlık geleneği

Zonguldak, Bahçelievler Mahallesi'nin köklü bir muhtarlık geleneğine sahne oluyor. 66 yaşındaki Bülent Tüzün, 30 yıl önce babası Selahattin Tüzün'den devraldığı muhtarlık görevini büyük bir özveri ve sevgiyle sürdürüyor. Ailenin muhtarlık serüveni, babadan oğula geçerek toplamda 58 yıl süren bir hizmet zincirini oluşturuyor.

İhlas Haber Ajansı
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58 Yıldır süren muhtarlık geleneği
58 Yıldır süren muhtarlık geleneği
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Devralınan Bayrak: 30 Yıllık Muhtarlık Hikayesi

1999 yılında babasının yerini alan Bülent Tüzün, şimdiye kadar altı kez mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak seçildi. Tüzün, mahalledeki birlik ve beraberlik ruhunun kendisine olan desteğin temelini oluşturduğunu belirtiyor. Seçimlerde 775 oy farkı ile rakibini geride bırakan Tüzün, rekabetin dostluk çerçevesinde gerçekleştiğini vurguluyor.

58 Yıldır süren muhtarlık geleneği

Mahallede Bir Aile Olmak

Tüzün, mahalledeki hizmet anlayışını, bir aile olmanın güçlü bağlarını temsil eden bir yaklaşımla özetliyor. Bu büyük aile yapısının, kendisinin aday olmasında ve görevde kalmasında büyük bir rol oynadığını ifade ediyor. Tüzün, mahalle sakinlerinin desteği ve teveccühü ile görevine devam ettiğini belirtiyor.58 Yıldır süren muhtarlık geleneği

Muhtarlık Geleneği ve Mahalle Baskısı

Bülent Tüzün, aslen muhtarlık görevini düşünmediğini ancak mahalle sakinlerinin ısrarı ve aile geleneğinin etkisiyle aday olmaya karar verdiğini söylüyor. Aile içinde bu görevi üstlenen ilk kişi, dedesi olup, daha sonra amcası ve babası gibi aile bireyleri de bu önemli sorumluluğu yerine getirmiş. Mahalle sakinlerinin, deneyim ve bilgi birikimine dayanarak Tüzün'den görevi sürdürmesini istedikleri anlaşılıyor.58 Yıldır süren muhtarlık geleneği
# aile

04 Nis 2024 - 10:08 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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