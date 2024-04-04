58 Yıldır süren muhtarlık geleneği

Devralınan Bayrak: 30 Yıllık Muhtarlık Hikayesi

1999 yılında babasının yerini alan Bülent Tüzün, şimdiye kadar altı kez mahalle sakinlerinin güvenini kazanarak seçildi. Tüzün, mahalledeki birlik ve beraberlik ruhunun kendisine olan desteğin temelini oluşturduğunu belirtiyor. Seçimlerde 775 oy farkı ile rakibini geride bırakan Tüzün, rekabetin dostluk çerçevesinde gerçekleştiğini vurguluyor.

Mahallede Bir Aile Olmak

Tüzün, mahalledeki hizmet anlayışını, bir aile olmanın güçlü bağlarını temsil eden bir yaklaşımla özetliyor. Bu büyük aile yapısının, kendisinin aday olmasında ve görevde kalmasında büyük bir rol oynadığını ifade ediyor. Tüzün, mahalle sakinlerinin desteği ve teveccühü ile görevine devam ettiğini belirtiyor.

Muhtarlık Geleneği ve Mahalle Baskısı

Bülent Tüzün, aslen muhtarlık görevini düşünmediğini ancak mahalle sakinlerinin ısrarı ve aile geleneğinin etkisiyle aday olmaya karar verdiğini söylüyor. Aile içinde bu görevi üstlenen ilk kişi, dedesi olup, daha sonra amcası ve babası gibi aile bireyleri de bu önemli sorumluluğu yerine getirmiş. Mahalle sakinlerinin, deneyim ve bilgi birikimine dayanarak Tüzün'den görevi sürdürmesini istedikleri anlaşılıyor.