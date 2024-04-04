Bandırmaspor, Altay’a gol oldu yağdı!

Trendyol 1. Lig’in 28. haftası, futbolseverler için unutulmaz bir maça sahne oldu. İzmir temsilcisi Altay, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Maç, Bandırmaspor’un tarihi galibiyeti ile sonuçlandı. İşte bu çarpıcı mücadelenin detayları ve önemli anları.

Dominasyon ve kaçan fırsatlar

Maçın ilk dakikalarından itibaren Bandırmaspor, oyunu domine etmeye başladı. 22. dakikada, Doğancan Davas'ın ceza sahası içindeki vuruşu kaleciden sekti ve üst direkten oyun alanına geri döndü. Bu an, Bandırmaspor’un baskısının habercisiydi. İlk yarı, her iki takımın da gol bulamamasıyla sona erdi. Ancak Bandırmaspor’un üstünlüğü ve gol arayışları maçın geneline damgasını vurdu.

İkinci yarı: Gol yağmuru

İkinci yarının başlamasıyla Bandırmaspor, gol için daha da baskılı oynamaya başladı. 49. dakikada, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Doğancan Davas'ın kafa vuruşu ağları buldu ve takımını öne geçirdi. Bu gol, Bandırmaspor'un gol serisinin başlangıcı oldu.

Bandırmaspor’dan gol şov

Sadece iki dakika sonra, 51. dakikada, sağ kanattan yapılan ortada Dijitte'nin kafa vuruşu skoru 2-0’a taşıdı. 57. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun köşe atışı doğrudan kaleye giderek skoru 3-0’a getirdi. Bandırmaspor’un gol açlığı bununla da bitmedi.

Bandırmaspor gole doymadı

61. dakikada Berişbek'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, takımının dördüncü golünü getirdi. 76. dakikada Jozefzoon'un asistinde Doğancan, skoru 5-0 yaptı. Maçın sonlarına doğru, 83. dakikada Jozefzoon'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Badji gole çevirerek maçın sonucunu belirledi: 6-0.

Gollü maçın ardından

Bandırmaspor, bu galibiyetle puan cetvelinde önemli bir yükselişe imza attı. Altay ise bu ağır yenilgi sonrası moral ve motivasyon açısından zor bir döneme girebilir. Maç, özellikle Bandırmaspor’un etkili oyunu ve yüksek skorlu galibiyetiyle Trendyol 1. Lig’in unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Ömer Lütfü Aydın oldu.

Altay’ın kadrosu: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Murat Berkan Demir dk. 34), Caner Baycan (Mehmet Gündüz dk. 46), Nurettin Küçükdeniz, Enes Öğrüce (Arda Gezer dk. 76), Deniz Kadah

Bandırmaspor’un kadrosu: Zafer Görgen, Djitte (Badji dk. 66), Edson Mexer, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Marvin Gakpa dk. 79), Sergen Piçinciol (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 67), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas, Metehan Mimaroğlu (Jozefzoon dk. 71), Mustafa Çeçenoğlu (Soukou dk. 71)

Karşılaşmanın golleri

Bandırmaspor'un bugün oynadığı maçta, Doğancan, Moussa Dijitte, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek ve Dominique Badji'nin attığı gollerle galip geldi. Goller, sırasıyla 49. dakikada ve 76. dakikada Doğancan'dan, 51. dakikada Moussa Dijitte'den, 57. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan, 61. dakikada Rahmetullah Berişbek'ten ve 83. dakikada Dominique Badji'den geldi.