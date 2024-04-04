Ayçiçek yağı indirim fırsatı: Migros, ŞOK, A101'de büyük bayram indirimi

Gıda fiyatlarındaki artışlar, tüketiciler için büyük bir bütçe sıkıntısı yaratıyor. Bu duruma çözüm olarak, önde gelen market zincirleri, ayçiçek yağı üzerinde büyük indirim kampanyaları düzenleyerek müşterilerini sevindiriyor. Migros, ŞOK ve A101, Ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çekici indirimlere imza attı.

Migros’ta Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Düşüş

Migros, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarıyla biliniyor. Trendyol üzerinden yapılacak alışverişlerde Migros marka 2 litrelik ayçiçek yağını 87,50 TL'ye sunuyor. Bu fiyat, piyasaya göre oldukça avantajlı.

ŞOK’tan Online Alışveriş Fırsatları

ŞOK, her hafta belirli günlerde ve özel indirimlerle müşterilerine cazip fiyatlar sunuyor. ŞOK’un online platformu üzerinden Zer marka 5 litrelik ayçiçek yağı 134,75 TL'ye, Biryağ marka 5 litrelik teneke ayçiçek yağı ise 193,90 TL'ye düşürüldü.

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim

A101, uygun alışveriş fırsatlarıyla öne çıkıyor. Online platformunda, Abalı marka 5 litre ayçiçek yağını sadece 154 TL'ye müşterilerine sunuyor.

Bu kampanyalar, ayçiçek yağı ihtiyacı olan tüketiciler için mükemmel bir fırsat. Market zincirlerinin bu indirimleri, bütçe dostu seçenekler arayanlar için ideal.