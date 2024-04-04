Ankara'nın gökyüzünü siyaha boyayan yangın: Hurdacılar sitesinde büyük felaket!

Ankara'nın İvedikköy Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar Sitesi, öğle saatlerinde meydana gelen yangınla bir anda ulusal bir felakete dönüştü. Başlangıçta kontrol altına alınabilir gibi görünen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve çevreyi yoğun bir duman tabakasıyla kapladı.

Gökyüzünü siyaha boyayan bu duman, şehrin birçok noktasından görülebilir hale geldi. Olay yerine Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak yangının büyüklüğü, çevre illerden de destek talebine yol açtı.

Ulusal Dayanışmanın Gücü: Çevre İllerden Gelen Destek

Bu olaya müdahale için Bolu Belediye Başkanlığı, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere iki itfaiye aracı ve sekiz personelini Ankara'ya gönderdi. Beş saat boyunca yangın mahallinde cansiperane bir mücadele sergileyen bu ekipler, alevlerle savaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu örnek dayanışma ve fedakarlık gösteren Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine özel bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yangın Söndürme Çalışmaları ve Müdahalenin Zorlukları

Ankara Valiliği, yangının, hurdacılar sitesinde atıl durumdaki lastiklerin bulunduğu alanda başladığını ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını açıkladı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, bölgedeki iş yerlerine de sıçradı. Dört yangın helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı, alevlere havadan müdahale ederken, bölgedeki çalışanlar ve sivil vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ankara Valisi'nden Açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin, canlı yayında yaptığı açıklamada, yangında ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi. Yangının, açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başladığını ve lastik esaslı malzemenin yoğun duman oluşturduğunu ifade etti. Vali Şahin, "İlk bilgilere göre açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başlıyor yangın. Malzemenin lastik esaslı olması çok yoğun duman oluşturdu. Yangına müdahaleye devam ediyoruz" dedi.