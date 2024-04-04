Cübbeli Ahmet'e büyük şok: İsmailağa Cemaati tüm bağları kopardı!

Türkiye'nin önde gelen dini cemaatlerinden İsmailağa Cemaati, son dönemde yaşanan tartışmaların odağında yer alan Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Cemaat, Cübbeli Ahmet'in cemaat içi mahremiyeti ihlal ettiği ve İslam dinine karşı saygısız ifadeler kullandığı gerekçesiyle ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Bu karar, dini çevrelerde geniş yankı uyandırırken, sosyal medya ve çeşitli medya organlarında da önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Cemaatten Ağır Suçlamalar

İsmailağa Cemaati'nin yaptığı açıklamada, Cübbeli Ahmet'in, cemaatin ve İslam'ın itibarına zarar verdiği iddia edildi. Cemaat, Cübbeli Ahmet'in cemaatin iç işlerini ve mahrem konularını kamuoyu önünde tartışarak cemaate ve büyük dini davaya zarar verdiğini belirtti. Cemaat tarafından yapılan bu açıklama, Cübbeli Ahmet ile olan tüm bağların koparıldığını ve bundan sonra yapacağı açıklamaların cemaati bağlamayacağını ifade etti.

Cübbeli Ahmet'ten Yanıt

Bu iddialara karşı Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile cevap verdi. İsmailağa Cemaati'nin kendisini ihraç etme yetkisinin olmadığını savunan Cübbeli Ahmet, tarikatın sadece Hasan Efendi'ye ait olmadığını, kendisinin de Mahmud Efendi'nin bir müridi olduğunu belirtti. Ayrıca, cemaatin açıklamalarında yer alan ifadelerin montaj olduğunu iddia ederek, cemaatin suçlamalarını reddetti.

İsmailağa Cemaati'nden İrşad Vurgusu

Yaşanan bu ayrılığın ardından İsmailağa Cemaati, medrese-tekke birlikteliğiyle devam eden irşad faaliyetlerinin kesintiye uğramayacağını, cemaatin mukaddes yolunu korumak adına çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, cemaatin bu olaydan sonra da faaliyetlerine devam edeceğinin bir işareti olarak görüldü.