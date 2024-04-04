Muhtarlık anlaşmazlığı kanlı bitti

Muhtar Adayları Arasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Taşköprü ilçesinde meydana gelen trajik olay, muhtarlık yarışı sırasında iki aday arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle patlak verdi. Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile rakibi Galip Alkaşı arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı bir çatışmaya sahne oldu. Hüseyin Sürer'in ateşlediği silah, Galip Alkaşı ve akrabası Mehmet Atasoy'u ağır yaraladı.

Acil Serviste Mücadele Edildi Ama...

Yaralananlar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Galip Alkaşı, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Olay Üzerine Harekete Geçti: 4 Gözaltı

Olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Sürer, babası C.S., abisi B.S. ve Ş.C. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan şahısların sorgu işlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.