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Canan Karatay Açıkladı:Günde bir kaşık zeytinyağı ile sağlık mucizesi

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için günde bir kaşık zeytinyağının mucizevi faydalarını açıkladı. Kolesterol düşürücü, cilt yenileyici ve daha fazlası için zeytinyağı tüketin.

Esra Perçin
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Canan Karatay Açıkladı:Günde bir kaşık zeytinyağı ile sağlık mucizesi mask
Canan Karatay Açıkladı:Günde bir kaşık zeytinyağı ile sağlık mucizesi
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Sağlıklı yaşamın sırlarından biri olan zeytinyağı, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerisiyle tekrar gündeme geliyor. Karatay, zeytinyağının yalnızca yemeklerde değil, aynı zamanda içilerek de tüketilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Günde bir kaşık zeytinyağı, sağlık için mucizevi sonuçlar vaat ediyor.

Zeytinyağının Bilinmeyen Faydaları

Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Antioksidan bakımından zengin oluşu, sindirim sistemini düzenleyip, cilt sağlığına katkıda bulunuyor. Canan Karatay, zeytinyağının cildi gençleştirme ve yaşlanmayı geciktirme etkilerine de dikkat çekiyor.

Canan Karatay Açıkladı:Günde bir kaşık zeytinyağı ile sağlık mucizesi

Sabahların Yeni Ritüeli: Bir Kaşık Zeytinyağı

Karatay'a göre, her sabah aç karnına alınan bir kaşık zeytinyağı, vücudu güçlendiriyor ve gün boyu zindelik sağlıyor. Bu basit ama etkili ritüel, sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

Zeytinyağı Tüketmenin Önemi

Zeytinyağı, sağlıklı yağlar arasında özel bir yere sahip. Karatay, bu "sıvı altını" tüketmenin, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarlarından biri olduğunu vurguluyor. Zeytinyağıyla gelen sağlık, yemeklerden çok daha fazlasını sunuyor.

# zengin

04 Nis 2024 - 12:30 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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