Canan Karatay Açıkladı:Günde bir kaşık zeytinyağı ile sağlık mucizesi

Sağlıklı yaşamın sırlarından biri olan zeytinyağı, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerisiyle tekrar gündeme geliyor. Karatay, zeytinyağının yalnızca yemeklerde değil, aynı zamanda içilerek de tüketilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Günde bir kaşık zeytinyağı, sağlık için mucizevi sonuçlar vaat ediyor.
Zeytinyağının Bilinmeyen Faydaları
Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Antioksidan bakımından zengin oluşu, sindirim sistemini düzenleyip, cilt sağlığına katkıda bulunuyor. Canan Karatay, zeytinyağının cildi gençleştirme ve yaşlanmayı geciktirme etkilerine de dikkat çekiyor.
Sabahların Yeni Ritüeli: Bir Kaşık Zeytinyağı
Karatay'a göre, her sabah aç karnına alınan bir kaşık zeytinyağı, vücudu güçlendiriyor ve gün boyu zindelik sağlıyor. Bu basit ama etkili ritüel, sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.
Zeytinyağı Tüketmenin Önemi
Zeytinyağı, sağlıklı yağlar arasında özel bir yere sahip. Karatay, bu "sıvı altını" tüketmenin, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarlarından biri olduğunu vurguluyor. Zeytinyağıyla gelen sağlık, yemeklerden çok daha fazlasını sunuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.