14. Nesil Casper Excalibur G911 Gaming Laptop’un Özellikleri ve fiyatı! Piyasadaki en güçlü Laptop!

Günümüz teknoloji dünyasında, oyun ve performans bilgisayarları, sürekli yeniliklerle kullanıcılarını şaşırtıyor. Özellikle Casper'ın teknoloji alanında attığı adımlar, performansı zirveye taşıyan yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Casper'ın en yeni harikası Excalibur G911, 14. Nesil işlemcisi ve NVIDIA RTX 4090 ekran kartıyla piyasaya sürülüyor. Gelişmiş özellikleri ve sağladığı benzersiz deneyimlerle, Excalibur G911 oyunseverler ve profesyoneller için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

14. Nesil Intel Raptor Lake HX Refresh

Intel'in 14. Nesil Raptor Lake HX Refresh işlemcileri, daha yüksek TDP değeri ve gelişmiş performans çekirdekleri ile kullanıcılara maksimum performans sunuyor. Bu yeni nesil işlemciler, özellikle yüksek güç gerektiren uygulamalarda gözle görülür bir performans artışı sağlıyor.

NVIDIA GeForce RTX 4090

Dünyanın en güçlü ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 4090, ADA LoveLace Mimarisi ve DLSS 3.5 gibi yeniliklerle donatılmış durumda. Bu ekran kartı, yüksek FPS değerleri ve üstün grafik performansı sunarak, oyunlarda ve profesyonel uygulamalarda benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

240 Hz Yenileme Hızı

Excalibur G911, 240 Hz'e kadar çıkabilen yenileme hızıyla, en zorlu oyunlarda bile üstün FPS değerleri sunuyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar daha hızlı tepki vererek rekabetçi avantaj elde edebiliyorlar.

DLSS 3.5 ve Işın İzleme

NVIDIA'nın DLSS 3.5 ve ışın izleme teknolojileri, oyunlarda gerçek hayata yakın görseller sunuyor. Bu teknolojiler sayesinde, ışık ve gölgeler daha gerçekçi bir şekilde işleniyor, böylece kullanıcılar kendilerini oyunun içinde hissedebiliyorlar.

Path Tracing: Detaylarda kaybolun

Path Tracing teknolojisi, ışığın oyun dünyasında izlediği yolu takip ederek, daha detaylı ve gerçekçi grafikler oluşturuyor. Bu sayede, oyun severler daha etkileyici ve gerçekçi bir görsel deneyim yaşayabiliyorlar.

Dynamic Boost 2.0 ve Mux Switch

Dynamic Boost 2.0, oyun oynarken veya içerik oluştururken, ihtiyaç duyulan gücü GPU, GPU belleği ve CPU arasında dinamik bir şekilde dağıtarak, maksimum performans sağlıyor. Mux Switch teknolojisi ise, enerji tüketimini en aza indirirken, performanstan ödün vermemeyi sağlıyor.

NVIDIA Studio: Profesyoneller için üretkenlik

NVIDIA Studio, yaratıcı profesyonellere yönelik olarak tasarlanmış bir platformdur. Bu platform, gerçek zamanlı 3D renderlama, video düzenleme ve renk düzeltme gibi işlemleri, yüksek performanslı donanım ve optimize edilmiş sürücülerle destekleyerek, üretkenliği artırıyor.

Excalibur G911 Gaming Laptop fiyatı

14. Nesil Casper Excalibur G911 Gaming Laptop, şu anda 76.135,00 TL gibi bir fiyata satışta.