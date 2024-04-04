14. Nesil Casper Excalibur G911 Gaming Laptop’un Özellikleri ve fiyatı! Piyasadaki en güçlü Laptop!

Günümüz teknoloji dünyasında, oyun ve performans bilgisayarları, sürekli yeniliklerle kullanıcılarını şaşırtıyor. Özellikle Casper'ın teknoloji alanında attığı adımlar, performansı zirveye taşıyan yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Casper'ın en yeni harikası Excalibur G911, 14. Nesil işlemcisi ve NVIDIA RTX 4090 ekran kartıyla piyasaya sürülüyor. Gelişmiş özellikleri ve sağladığı benzersiz deneyimlerle, Excalibur G911 oyunseverler ve profesyoneller için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.
14. Nesil Intel Raptor Lake HX Refresh
Intel'in 14. Nesil Raptor Lake HX Refresh işlemcileri, daha yüksek TDP değeri ve gelişmiş performans çekirdekleri ile kullanıcılara maksimum performans sunuyor. Bu yeni nesil işlemciler, özellikle yüksek güç gerektiren uygulamalarda gözle görülür bir performans artışı sağlıyor.
NVIDIA GeForce RTX 4090
Dünyanın en güçlü ekran kartlarından biri olan NVIDIA GeForce RTX 4090, ADA LoveLace Mimarisi ve DLSS 3.5 gibi yeniliklerle donatılmış durumda. Bu ekran kartı, yüksek FPS değerleri ve üstün grafik performansı sunarak, oyunlarda ve profesyonel uygulamalarda benzersiz bir deneyim vaat ediyor.
240 Hz Yenileme Hızı
Excalibur G911, 240 Hz'e kadar çıkabilen yenileme hızıyla, en zorlu oyunlarda bile üstün FPS değerleri sunuyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar daha hızlı tepki vererek rekabetçi avantaj elde edebiliyorlar.
DLSS 3.5 ve Işın İzleme
NVIDIA'nın DLSS 3.5 ve ışın izleme teknolojileri, oyunlarda gerçek hayata yakın görseller sunuyor. Bu teknolojiler sayesinde, ışık ve gölgeler daha gerçekçi bir şekilde işleniyor, böylece kullanıcılar kendilerini oyunun içinde hissedebiliyorlar.
Path Tracing: Detaylarda kaybolun
Path Tracing teknolojisi, ışığın oyun dünyasında izlediği yolu takip ederek, daha detaylı ve gerçekçi grafikler oluşturuyor. Bu sayede, oyun severler daha etkileyici ve gerçekçi bir görsel deneyim yaşayabiliyorlar.
Dynamic Boost 2.0 ve Mux Switch
Dynamic Boost 2.0, oyun oynarken veya içerik oluştururken, ihtiyaç duyulan gücü GPU, GPU belleği ve CPU arasında dinamik bir şekilde dağıtarak, maksimum performans sağlıyor. Mux Switch teknolojisi ise, enerji tüketimini en aza indirirken, performanstan ödün vermemeyi sağlıyor.
NVIDIA Studio: Profesyoneller için üretkenlik
NVIDIA Studio, yaratıcı profesyonellere yönelik olarak tasarlanmış bir platformdur. Bu platform, gerçek zamanlı 3D renderlama, video düzenleme ve renk düzeltme gibi işlemleri, yüksek performanslı donanım ve optimize edilmiş sürücülerle destekleyerek, üretkenliği artırıyor.
Excalibur G911 Gaming Laptop fiyatı
14. Nesil Casper Excalibur G911 Gaming Laptop, şu anda 76.135,00 TL gibi bir fiyata satışta.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.