Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları

Bolu'nun siyasi haritası, 2024 Yerel Seçim sonuçlarıyla birlikte yeni bir şekil aldı. Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Bolu İl Genel Meclisi'ne girecek partiler ve aldıkları oy sayıları belli oldu. İşte detaylar:

Bolu İl Genel Meclisi'ne giren partiler ve oy sayıları

Bolu'da gerçekleşen seçimler, çeşitlilik gösteren siyasi yelpazeyi ve vatandaşların tercihlerini ortaya koydu. İl Genel Meclisi için yarışan partiler ve aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi 36.912 oy

İYİ Parti 2.361 oy

Sol Parti 138 oy

BBP 356 oy

DSP 111 oy

YRP 5.160 oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 712 oy

Zafer Partisi 2.187 oy

BTP 442 oy

CHP 54.692 oy

Hür Dava Partisi 151 oy

DP 257 oy

Millet Partisi 102 oy

Milli Yol Partisi 90 oy

MHP 18.460 oy

TİP 378 oy

DEVA Partisi 519 oy

SP 1.096 oy

Vatan Partisi 84 oy

Bu sonuçlar, Bolu'nun siyasi çeşitliliğini ve seçmen tercihlerinin geniş yelpazesini gözler önüne seriyor. CHP'nin önde gittiği yarışta, AKP ve MHP'nin de önemli oy oranlarına ulaştığı görülüyor. Diğer yandan, YRP ve Zafer Partisi gibi partiler de dikkate değer oy sayıları elde etti.

Bolu'nun Siyasi Yansımaları

2024 Yerel Seçim sonuçları, Bolu'da siyasi dengelerin nasıl şekillendiğini ve vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerinin ne yönde olduğunu ortaya koyuyor. İl Genel Meclisi'ne giren partilerin çeşitliliği, Bolu'nun demokratik yapısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu sonuçlar, Bolu'nun geleceğine yön verecek kararların alınmasında önemli bir rol oynayacak olan meclis üyelerinin, halkın sesine kulak vererek hareket etmelerinin beklendiğini gösteriyor. Bolu İl Genel Meclisi'nin yeni dönemi, böylelikle hem yerel siyasetin dinamiklerini hem de vatandaşların tercih ve beklentilerini yansıtan bir yapıya bürünüyor.