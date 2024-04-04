04 Nis 2024 - 13:00- Siyaset G:

Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları

Bolu İl Genel Meclisi için 2024 Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP, MHP başı çekerken, diğer partilerin oy dağılımı ve meclise giriş durumları detaylı bir şekilde listelendi. İşte Bolu Merkez'den meclise giren partiler ve aldıkları oy sayıları.

Arzu Sarı
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Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları mask
Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları
Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları
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Bolu'nun siyasi haritası, 2024 Yerel Seçim sonuçlarıyla birlikte yeni bir şekil aldı. Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Bolu İl Genel Meclisi'ne girecek partiler ve aldıkları oy sayıları belli oldu. İşte detaylar:

Bolu İl Genel Meclisi'ne giren partiler ve oy sayıları

Bolu'da gerçekleşen seçimler, çeşitlilik gösteren siyasi yelpazeyi ve vatandaşların tercihlerini ortaya koydu. İl Genel Meclisi için yarışan partiler ve aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Bolu İl Genel Meclisi 2024 Seçim Sonuçları tam liste ve partilerin oy oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi                     36.912   oy

İYİ Parti                                                    2.361   oy

Sol Parti                                                        138  oy

BBP                                                               356  oy

DSP                                                               111  oy

YRP                                                            5.160  oy

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi          712  oy

Zafer Partisi                                                2.187  oy

BTP                                                                442  oy

CHP                                                           54.692  oy

Hür Dava Partisi                                             151  oy

DP                                                                   257  oy

Millet Partisi                                                   102  oy

Milli Yol Partisi                                                90   oy

MHP                                                          18.460   oy

TİP                                                                   378  oy

DEVA Partisi                                                   519  oy

SP                                                                 1.096  oy

Vatan Partisi                                                      84  oy

Bu sonuçlar, Bolu'nun siyasi çeşitliliğini ve seçmen tercihlerinin geniş yelpazesini gözler önüne seriyor. CHP'nin önde gittiği yarışta, AKP ve MHP'nin de önemli oy oranlarına ulaştığı görülüyor. Diğer yandan, YRP ve Zafer Partisi gibi partiler de dikkate değer oy sayıları elde etti.

Bolu'nun Siyasi Yansımaları

2024 Yerel Seçim sonuçları, Bolu'da siyasi dengelerin nasıl şekillendiğini ve vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerinin ne yönde olduğunu ortaya koyuyor. İl Genel Meclisi'ne giren partilerin çeşitliliği, Bolu'nun demokratik yapısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu sonuçlar, Bolu'nun geleceğine yön verecek kararların alınmasında önemli bir rol oynayacak olan meclis üyelerinin, halkın sesine kulak vererek hareket etmelerinin beklendiğini gösteriyor. Bolu İl Genel Meclisi'nin yeni dönemi, böylelikle hem yerel siyasetin dinamiklerini hem de vatandaşların tercih ve beklentilerini yansıtan bir yapıya bürünüyor.

# chp, seçim, mhp

04 Nis 2024 - 13:00 - Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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