- Asayiş

Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı

Sinop Ayancık yönüne doğru ilerleyen bir yolcu otobüsü, korkutan bir zincirleme kaza ile karşı karşıya kaldı. İ.T. idaresindeki 38 YY 932 plakalı otobüs, şehrin yoğun noktalarından biri olan Otogar Kavşağı'nda, dönüş yapmakta olan Ö.G.'nin kontrolündeki 06 CGP 655 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı
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Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı mask
Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı
Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı
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Kazaya Karışan Araçlardan Birinde Yolcu Yaralandı

Kaza, sadece iki araçla sınırlı kalmadı. Olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan anayola katılmaya çalışan T.C.'nin kullandığı 57 ABV 885 plakalı araç da kazaya dahil oldu. Bu üçlü çarpışma, yerel halk ve sürücüler arasında büyük endişe yarattı. Kazanın etkileri, olay yerine hızla ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yaralanan D.C. isimli yolcu, acil tedavi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı

Yetkililer Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları belirlemek adına kapsamlı bir inceleme yapacaklarını açıkladı. Bu tür kazalar, özellikle yoğun trafik noktalarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ve trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı
# tedavi, araç, kaza, trafik

04 Nis 2024 - 10:43 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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