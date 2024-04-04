Yolcu otobüsü ve araçlar çarpıştı

Kazaya Karışan Araçlardan Birinde Yolcu Yaralandı

Kaza, sadece iki araçla sınırlı kalmadı. Olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan anayola katılmaya çalışan T.C.'nin kullandığı 57 ABV 885 plakalı araç da kazaya dahil oldu. Bu üçlü çarpışma, yerel halk ve sürücüler arasında büyük endişe yarattı. Kazanın etkileri, olay yerine hızla ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yaralanan D.C. isimli yolcu, acil tedavi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları belirlemek adına kapsamlı bir inceleme yapacaklarını açıkladı. Bu tür kazalar, özellikle yoğun trafik noktalarında sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ve trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.