04 Nis 2024 - 13:30- Gündem G:

Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu

Bolu Dörtdivan'da, Kargıbayramlar Mahallesi'nde Muhtar Adayı Hüseyin Yılmaz'ın, oy vermedikleri için iki kadın seçmeni pompalı tüfekle sokak ortasında vurarak yaraladı. Seçim sonrası yaşanan bu şok edici olay, mahallede endişeye yol açtı.

Sadiye Dura
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Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu mask
Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu
Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu
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Seçimlerin ardından gelen şok olay

Bolu'nun Dörtdivan ilçesi, 2024 yerel seçimlerinin ardından beklenmedik bir olaya tanık oldu. Kargıbayramlar Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan Hüseyin Yılmaz, umduğu desteği alamayınca aldığı radikal kararla gündeme geldi.

Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu

Oy vermeyenlere saldırı

Yılmaz, seçim sonuçlarının ardından, kendisine oy vermeyen Dileber Tabak ve Ayşe Ertuğ isimli iki seçmene pompalı tüfekle saldırarak yaraladı. Bu saldırı, mahallede büyük bir şok ve endişe yarattı.

Mahallede yükselen endişe dalgası

Bu vahim olay, Kargıbayramlar Mahallesi'nde yaşayanları derinden etkiledi. Seçimlerin hemen ardından gerçekleştiği iddia edilen bu şiddet eylemi, mahallede güvenlik endişelerini ve korkuyu artırdı.Bolu Dörtdivan ilçesinde yaşanan olayda iki kadın seçmen pompalı tüfekle vuruldu

Seçim beklentileri ve gerçekleşen hayal kırıklığı

Hüseyin Yılmaz'ın seçim öncesinde geniş bir destek beklediği ancak beklenen desteği göremediği belirtiliyor. Bu durum, seçim sürecinde yaşanan gerilimlerin ve hayal kırıklıklarının şiddete dönüşebileceğini gösterdi.

Toplumun Tepkisi ve Yaralıların Durumu

Olayın ardından yaralanan Tabak ve Ertuğ'un sağlık durumları hakkında olumlu haberler gelirken, toplumun farklı kesimleri bu şiddet eylemine karşı tepkilerini dile getirdi. Genel olarak, toplum bu tür olayların tekrarlanmaması adına adaletin sağlanmasını ve toplumsal barışın korunmasını istiyor.

Adalet ve toplumsal barış çağrısı

Bu trajik olay, yerel seçimler sonrası toplumsal barış ve adaletin önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Mahalle sakinleri ve genel toplum, benzer olayların önlenmesi ve toplumsal huzurun sağlanması için yetkililerden somut adımlar atılmasını talep ediyor.

# seçim, iddia

04 Nis 2024 - 13:30 Bolu/ Dörtdivan- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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