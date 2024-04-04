Bolu, Mudurnu Taşkesti 2024 Yerel Seçim Sonuçları resmen açıklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, 2024 yerel seçimlerinin heyecanı sonuçlarla birlikte doruğa ulaştı. Mudurnu İlçe Seçim Kurulu, seçmenlerin tercihlerini ve siyasi partilerin belediye başkanı ve meclis üyeleri için aldıkları oyları resmi olarak açıkladı.

Belediye Başkanlığı için oy dağılımı

Taşkesti'nin geleceğini şekillendirecek belediye başkanlığı yarışında, adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde belirlendi:

AK Parti'den Turgay Arıkan, 254 oy ile seçmenlerden destek aldı.

Yeniden Refah Partisi'nden İsmail Açıkel, 16 oy topladı.

Bağımsız Türkiye Partisi'nden Yunus Emre Yamak, 6 oy aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yasin Özdemir, 526 oy ile dikkat çekici bir başarı elde etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Saim Çevik, 763 oy ile en çok destek gören aday oldu.

Saadet Partisi'nden Beytullah Koca, 7 oy topladı.

Belediye Meclisi Üyeleri İçin Oy Dağılımı

Belediye meclisi üyelikleri için de Taşkesti halkının tercihleri netleşti. Partilerin ve adaylarının aldıkları oy sayıları ise şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, 340 oy ile mecliste temsil edilecek.

Yeniden Refah Partisi, 36 oy aldı.

Bağımsız Türkiye Partisi, 6 oy topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 470 oy ile güçlü bir meclis varlığı sergiledi.

Milliyetçi Hareket Partisi, 720 oy ile mecliste önemli bir güç oldu.

Saadet Partisi, 9 oy aldı.

Taşkesti'nin 2024 yerel seçim sonuçları, beldenin siyasi ve sosyal dinamiklerinde yeni bir sayfa açtı. Seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, Taşkesti'nin geleceğine yön verecek önemli kararlar alacak. Bu seçim, Taşkesti halkının tercihlerinin ve yerel demokrasinin güçlü bir ifadesi olarak tarihe geçti.