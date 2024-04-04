Türkiye elektrikli araç devrimini başlatıyor: Agrotech ve Joyce Teknoloji'den tarihi işbirliği!

Türkiye’nin elektrikli araç sektörü, Agrotech Grup ve Joyce Teknoloji'nin stratejik işbirliği ile yeni bir çağa adım attı. Bu kapsamlı ortaklık, yerli ve milli üretimi ön plana çıkaran yenilikçi teknolojilerle sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Agrotech Grup’tan teknolojik atılım

Agrotech Grup, yeni nesil tarım teknolojileriyle tanınan bir şirket olarak, geçtiğimiz Kasım ayında halka arzını tamamladı ve teknolojik yatırımlarına devam etti. Joyce Teknoloji ile yapılan ortaklık, şirketin sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilere olan bağlılığını pekiştiriyor. Joyce Teknoloji’nin %75'lik hissesinin satın alınmasıyla birlikte Agrotech, yerli üretim ve teknolojiye olan desteğini güçlendiriyor.

İstanbul'da büyük lansman

İstanbul’da gerçekleşen lansman toplantısı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Agrotech ve Joyce Teknoloji yöneticileri, işbirliğinin detaylarını ve gelecek planlarını paylaştı. Bu işbirliği, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yerli ve milli teknolojilerle geleceği şekillendirme

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı'nın vurguladığı gibi, bu işbirliği, yerli ve milli üretim vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Joyce Teknoloji, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen elektrik motorları, batarya enerji sistemleri ve sürücü sistemleri gibi kritik teknolojilerle sektöre yeni bir soluk getiriyor. Şirket, yerli otomobil, motosiklet ve diğer elektrikli araçların yanı sıra, sağlık ve tarım sektörü için özel çözümler sunuyor.

Türkiye’den dünyaya yenilikçi teknolojiler

Joyce Teknoloji ve Agrotech Grup, Türk teknolojisini uluslararası arenada tanıtmayı hedefliyor. Silikon Vadisi'nde kurulacak olan Agrotech USA ile Amerika başta olmak üzere dünya geneline teknoloji ihracatı yapılacak. Bu strateji, Türkiye'yi global teknoloji pazarında önemli bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor.

Elektrikli araçlarda yerli üretim devrimi

Agrotech ve Joyce Teknoloji'nin işbirliği, yerli elektrikli araç üretiminde önemli bir dönüm noktası. İlk araç, bu yıl 29 Ekim'de satışa sunulacak ve yerli motor, batarya, ve elektronik sistemlere sahip olacak. İhracat hedefleri de büyük; 14 farklı ülkeye elektrikli araç ve diğer teknolojik ürünlerin satışı planlanıyor.

Sektörde yenilik ve entegrasyon

Bu ortaklık, 20'nin üzerinde sektörde kullanılacak çeşitli motorlar için de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Sağlık, savunma, ve tarım gibi alanlarda yerli ve milli teknolojilerle donatılmış çözümler sunulacak.