Mudurnu 2024 Yerel Seçim kesin sonuçları

2024 Yerel Seçim kesin sonuçları belli oldu

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini tamamladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) onayıyla, Mudurnu İlçe Seçim Kurulu sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Bu seçim, ilçenin gelecek dönemdeki yönetimini belirleyen kritik bir süreçti.

Kim ne kadar oy aldı?

Mudurnu Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar arasında, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ( CHP) Doğan Onurlu 1.113 oy ile öne çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ( MHP) Necdet Türker ise 829 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ( AK Parti) Hüseyin Yağın, 673 oy ile üçüncü oldu. Diğer adaylar ve partiler ise daha az oy alarak yarışı tamamladı.

AK Parti'den Hüseyin Yağın: 673 oy İYİ Parti'den Firdevs Özsarı Boyacı: 28 oy Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Tek: 44 oy Zafer Partisi'nden Muhammed Necmi Demirtaş: 7 oy BTP'den Fatih Çekici: 27 oy CHP'den Doğan Onurlu: 1.113 oy HÜDA PAR'dan Ayşegül Balık: 0 oy GBP’den Mustafa Doğramacı : 3 oy Millet partisi’nden Selahattin Bozkurt: 6 oy MHP’den Necdet Türker: 829 oy Saadet Partisi'nden Telat Veli: 11 oy

Belediye Meclisinde partilerin aldığı oylar

Belediye Meclisi için yapılan oylamada, CHP 1.016 oy ile en çok oy alan parti oldu. MHP'nin meclis üyeleri 925 oy ile takip etti. AK Parti ise 631 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Diğer partilerin ve bağımsız adayların aldığı oylar, Mudurnu'nun siyasi haritasını çizmede önemli bir rol oynadı.

Adalet ve Kalkınma Partisi: 631 oy İYİ Parti: 37 oy BBP : 197 Yeniden Refah Partisi: 73 oy Türkiye Komünist Partisi: 2 oy Zafer Partisi: 22 oy Bağımsız Türkiye Partisi: 37 oy Cumhuriyet Halk Partisi: 1.016 oy DP : 25 MHP: 925 SP:16

Diğer partiler ve adayların performansı

Yerel seçimlerde, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, BTP, HÜDA PAR, GBP, Millet Partisi ve Saadet Partisi gibi çeşitli partilerden adaylar da yarıştı. Bu adaylar ve partiler, Mudurnu'nun çeşitliliğini ve demokratik yapısını gösteren sonuçlar elde etti.

Seçim sonuçlarının analizi

Mudurnu'da gerçekleşen 2024 yerel seçim sonuçları, ilçenin siyasi eğilimleri ve vatandaşların tercihleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Seçilen belediye başkanı ve meclis üyeleri, ilçenin gelecek dönemdeki sosyal ve ekonomik gelişimine yön verecek.

Mudurnu halkı, seçimlerle birlikte ilçelerine hizmet edecek yeni yöneticileri belirledi. Seçilen adaylar ve partiler, Mudurnu'nun ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek üzere önemli bir sorumluluk üstlendi. Mudurnu'nun geleceği, seçim sonuçlarıyla birlikte yeni bir döneme girmiş oldu.