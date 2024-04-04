Bolu Mudurnu'dan İl Genel Meclisi'ne seçilen partiler ve oy detayları açıklandı!

Mudurnu İlçesi'nden Bolu İl Genel Meclisi'ne seçim heyecanı sona erdi. 2024 yerel seçimlerinin ardından, Mudurnu İlçe Seçim Kurulu sonuçları resmi olarak açıkladı. Bu kritik seçimde, toplam 12.971 geçerli oy kullanıldı ve meclise girecek partilerin yanı sıra kazandıkları üye sayıları da belirlendi.

1 üye AK Parti’den

Adalet ve Kalkınma Partisi, bu seçimde 4.047 oy toplayarak, mecliste temsil edilecek. Parti, aldığı bu oy sayısıyla meclise 1 asıl üye gönderme hakkı kazandı.

1 üye MHP’den

Milliyetçi Hareket Partisi ise 3.712 oy ile güçlü bir performans sergileyerek, mecliste 1 asıl üye ile temsil edilme başarısını gösterdi.

Diğer partilerin performansı

Seçimlerde yarışan diğer partilerin aldıkları oy sayıları ve dikkat çeken performansları şöyle:

İYİ Parti, 289 oy ile seçmenlerden destek aldı.

Sol Parti, 19 oy toplayarak mücadelesini sürdürdü.

Büyük Birlik Partisi, 262 oy ile dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi, 621 oy alarak önemli bir başarı elde etti.

Zafer Partisi, 232 oy ile yarıştı.

Bağımsız Türkiye Partisi, 72 oy topladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 3.440 oy ile güçlü bir varlık gösterdi.

Hür Dava Partisi, 18 oy aldı.

Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi her biri 72 oy ile seçmenlerden destek buldu.

Millet Partisi, 31 oy toplarken;

Türkiye İşçi Partisi, 16 oy aldı.

Saadet Partisi, 119 oy ile seçim sürecini tamamladı.

Vatan Partisi ise 21 oy topladı.

Bu sonuçlar, Mudurnu ve genel olarak Bolu'nun siyasi haritasında önemli değişikliklere işaret ediyor. Seçilen partiler ve üyeler, ilçenin ve ilin geleceğine yön verecek kararlar alacak. Mudurnu'dan Bolu İl Genel Meclisi'ne uzanan bu demokratik süreç, bölge halkının iradesinin bir yansıması olarak tarihe geçti.