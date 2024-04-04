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Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayının son 10 gününde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı öncesi 317 camiyi temizleyerek vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ibadet ortamında bulunmalarını sağladı. Detaylar haberimizde!

Arzu Sarı
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Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır mask
Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır
Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır
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Bolu Belediyesi'nin temizlik operasyonu

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayının son 10 gününe girilirken Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazırlık amacıyla şehir merkezi ve köylerde bulunan 317 camide geniş çaplı bir temizlik operasyonu düzenledi.

Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları

Belediye ekipleri, camilerin iç ve dış mekanlarını kapsayan detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüterek, halılardan şadırvanlara, abdesthanelerden lavabolara kadar her noktayı titizlikle temizledi ve dezenfekte etti. Bu sayede ibadet mekanlarının hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılarak, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlandı.Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hazırlığı

Temizlik operasyonunun amacı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi önemli dini günlerin maneviyatına uygun, temiz ve hijyenik ibadet ortamları sunmak olarak belirlendi. Bu şekilde vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlanması hedeflendi.Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Bolu'da temizlik geleneği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde yürütülen temizlik ve hijyen çalışmaları, belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyet, belediyenin Bolu halkına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırıyor.Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Temizlik operasyonunun bir parçası olarak gerçekleştirilen detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Bolu Belediyesi'nin camileri periyodik olarak temizlemeye devam etme sözünün bir göstergesidir. Bu sayede vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ibadet ortamına her zaman erişimi sağlanmış olacaktır.

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04 Nis 2024 - 16:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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