Bolu'da 317 cami 2024 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na hazır

Bolu Belediyesi'nin temizlik operasyonu

Bolu Belediyesi, 2024 Ramazan ayının son 10 gününe girilirken Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazırlık amacıyla şehir merkezi ve köylerde bulunan 317 camide geniş çaplı bir temizlik operasyonu düzenledi.

Detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları

Belediye ekipleri, camilerin iç ve dış mekanlarını kapsayan detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüterek, halılardan şadırvanlara, abdesthanelerden lavabolara kadar her noktayı titizlikle temizledi ve dezenfekte etti. Bu sayede ibadet mekanlarının hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılarak, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlandı.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hazırlığı

Temizlik operasyonunun amacı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi önemli dini günlerin maneviyatına uygun, temiz ve hijyenik ibadet ortamları sunmak olarak belirlendi. Bu şekilde vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine olanak sağlanması hedeflendi.

Bolu'da temizlik geleneği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde yürütülen temizlik ve hijyen çalışmaları, belediyenin sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyet, belediyenin Bolu halkına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırıyor.

Temizlik operasyonunun bir parçası olarak gerçekleştirilen detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Bolu Belediyesi'nin camileri periyodik olarak temizlemeye devam etme sözünün bir göstergesidir. Bu sayede vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ibadet ortamına her zaman erişimi sağlanmış olacaktır.